Molenlanden verruimt voorwaarden huisvesting arbeidsmigranten

31 minuten geleden

Algemeen 118 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden krijgt meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering besloten. In een nieuwe beleidsnotitie staat onder andere geen beperking meer op een maximaal aantal tijdelijke werknemers op één locatie. Ook gaat de gemeente een actievere rol spelen in de zoektocht naar centrale huisvesting.

Vooral dat eerste punt stuitte Doe Mee! Molenlanden, bij monde van Berend Buddingh’, tegen de borst. “Wij zijn niet tegen beleid hoe te handelen met de toestroom van arbeidsmigranten. Wij zien graag beleid waardoor onze woningvoorraad op peil blijft en beschikbaar voor de eigen inwoners. Wij zijn voorstander van humaan beleid voor deze werknemers die essentieel zijn voor onze economie. Wij zijn daarom voor kleinschalige opvang van maximaal 50 mensen.”

Buddingh’ was bang voor een grootschalige centrale woonlocatie voor arbeidsmigranten op het nieuwe industrieterrein aan de Parallelweg in Schelluinen. Hij adviseerde, tijdens de laatste vergadering waar het gemeenteraadslid bij was, zijn ‘collegaraadsleden’ om “het college opdracht te geven om te komen tot een visie op de demografische ontwikkeling van Molenlanden en haar dorpen voor de komende 10 tot 15 jaar. Dat hoeft helemaal niet lang te duren. En neem dan een nieuw besluit, waarin je ruimte biedt aan kleinschalige, humane centrale huisvesting voor arbeidsmigranten.”

Vertrouwen

Het scheidend raadslid kreeg voor dit voorstel bij de andere partijen geen voet aan de grond. Corné Egas van de SGP: “Ik vind het vastpinnen op 50 arbeidsmigranten en te zeggen 70 kan niet, 65 kan ook niet, lastig. Dat maakt het toch een soort statisch geheel. Ik denk dat iedere aanvraag door het college op zijn merites beoordeeld wordt, dat er verstandig mee omgegaan wordt en dat er geen enorme gebouwen gaan ontstaan.”

Buddingh’ vroeg zich tijdens de vergadering af wat de motivatie is om geen maximumaantal meer te waarborgen. “Waarom groter, waarom zonder maximum? Dat kan maar één reden hebben: winstmaximalisatie. De arbeidsmigrant als verdienmodel.”

“Wij hebben een redelijk (verstandig, red.) gemeentebestuur met redelijke ambtenaren”, betoogde Corné Egas van de SGP echter. “Laat ik het vertrouwen uitspreken dat wij zullen verhinderen dat er over de rug van arbeidsmigranten exorbitante winst gemaakt zal worden, dat er gecasht wordt. Daar hebben we denk ik een degelijk ambtenarenapparaat voor.”

De naam

Op de acht raadsleden van Doe Mee! Molenlanden na stemde de gemeenteraad dan ook in met het voorstel van het gemeentebestuur. De raad ging alleen niet mee met punt a uit het voorstel: het woord arbeidsmigranten vervangen voor tijdelijke werknemers.

Volgens het CDA en de ChristenUnie wekt de term ‘tijdelijke werknemers’ verwarring. “Hier kunnen ook parttime medewerkers of medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract mee worden bedoeld”, schrijven zij in het amendement dat door 17 gemeenteraadsleden gesteund wordt.

De SGP en VVD steunden het voorstel dat de gemeente in verlegenheid kan brengen niet. “Uiteindelijk hebben we te maken dat er toch veel dingen in onze samenleving fundamenteel racistisch zijn”, motiveert VVD’er Arno van den Hof zijn stem. “Maar ook wij vinden datgene wat de wethouder aangaf dat hij het afraadde zeer zwaarwegend.”

Juridisch lastig

Wethouder Bikker was niet blij met dit voorstel, omdat het de gemeente juridisch in een lastig pakket kan brengen. Zoals dit voorjaar bleek bij de uitspraak van de rechter over de huisvesting van arbeidsmigranten in Wijngaarden.

‘Het opnemen van herkomstcriteria is niet toegestaan’ zo luidde de uitspraak over de last onder dwangsom voor het op een illegale manier verhuren van een woning in Wijngaarden aan arbeidsmigranten te lezen. ‘Daarom laat de voorzieningenrechter dit artikel van het voorbereidingsbesluit buiten toepassing. Dit houdt in dat ten tijde van het besluit geen verbodsbepaling gold.’