Molenlandse starterslening voortaan voor huizen tot 3,5 ton

41 minuten geleden

Algemeen 110 keer gelezen

MOLENLANDEN • De lening die starters op de woningmarkt in Molenlanden aan kunnen vragen, kan voortaan aangevraagd worden voor huizen met een maximale koopprijs van 355.000 euro. De gemeenteraad stemde dinsdagavond 13 december in met het verhogen van het maximale aankoopbedrag van een woning in de starterslening.

Molenlandse starters kunnen voortaan voor woningen met energielabel A een starterslening aanvragen tot een maximale koopprijs van 355.00 euro. Het maximale aankoopbedrag voor woningen met energielabel B en woningen met label c of lager is respectievelijk 327.000 euro en 300.000 euro.

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank geleend kan worden, en wordt afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoger bedrag

Het gemeentebestuur had voorgesteld om de starterslening te verhogen naar 300.000 euro (voor een nieuwbouwwoning met energielabel A), omdat de woningprijs inmiddels dusdanig is gestegen dat het maximale bedrag van 275.000 euro, dat voorheen gold, inmiddels is achterhaald. Dat vonden onder meer Doe Mee! Molenlanden en de SGP geen realistische verhoging, zij dienden een amendement in omdat “de voorgestelde maximale grens starters te weinig mogelijkheden om een duurzame woning met label A en B te verwerven”, stelt Bas de Groot van de SGP.

Wethouder Arco Bikker verdedigde het maximale bedrag uit het collegevoorstel. “Op dit moment staan er onder de drie ton 20 woningen in Molenlanden te koop. Waarvan er één is met label a en drie met label b. Dus dat is meer als een aantal maanden terug en we zien totdat de prijs zakt.”

Alle starterswoningen?

De ChristenUnie en het CDA wilden nog een stap verdergaan, zij wilden dat starters de lening voor alle woningen – ongeacht het label – met een maximale aankooprijs van 355.000 euro aan konden vragen. “Juist starterswoningen in de nieuwbouw, worden maar sporadisch opgeleverd. De meeste startersmoeten dus doen met bestaande woningen. Zij hebben de starterslening meer nodig om de woning op te knappen”, betoogde Leo Timmer van de CU.

Daar kregen partijen de rest van de gemeenteraad niet in mee, waarop zij zich ook instemden met het voorstel van Doe Mee! en de SGP. Daar is ook in afgesproken dat de regeling al in 2023 geëvalueerd wordt: voor de zomer laat de gemeente weten wat de stand van zaken is rondom de aanvragen en het budget dat aan de lening gekoppeld is. Het idee is dat dit dan na de zomer door de gemeenteraad besproken kan worden en er gekeken kan worden of het budget van de gemeente toereikend is voor de aangevraagde leningen.

Tot nu toe is er slechts vier keer gebruik gemaakt van de starterslening. De gemeente verklaart dit lage aantal door de lagere maximum koopprijs van de woning en anderzijds aan het lage aanbod van koopwoningen. “Ondanks dit gegeven is het aantal vragen van inwoners, makelaars en hypotheekverstrekkers over de regeling wel toegenomen.”

VVD ziet problemen

Alleen de VVD (2 van de 24 zetels) stemde tegen, zowel tegen het amendement als het voorstel zelf. De partij is principieel tegen startersleningen, zegt Bert Snoek. “Niet iedereen kan een eigen woning kopen. Simpelweg omdat de inkomsten daarvoor onvoldoende kunnen zijn. Blindheid in stenen moet niet leiden tot problemen. En een maximale hypotheek plus een starterslening kan dat wel veroorzaken.”