De Zonnebloem Lexmond maakt doorstart

vr 16 dec 2022, 14:28

Algemeen 142 keer gelezen

LEXMOND • De Zonnebloem in Lexmond gaat tóch door. Het voortbestaan was in gevaar, doordat de vereniging geen bestuur meer had. Nu heeft zich toch een groep gemeld die per 1 januari 2023 het bestuur op zich neemt.

Nadat bekend werd dat er geen opvolging was voor het aftredende bestuur kwam het Dorpsinitiatief Lexmond in actie. Men sprak het eigen netwerk aan en organiseerde een bijeenkomst. Tijdens deze drukbezochte informatieavond kon er een nieuw bestuur en activiteitencommissie gevormd worden.

Nieuw bestuur

Katinka Kruis (voorzitter), Piet van Wiggen en Frans de Bruyn (penningmeesterschap), Miranda Maatkamp (secretaris), Nel Buijserd (coördinatie bezoekwerk) nemen het stokje over van de huidige bestuursleden Catrien Hoekema, Hermine Govers en Marry Kortenhoeven. Daarnaast is er een commissie die zich bezig gaat houden met de organisatie van activiteiten voor de doelgroep.

Het bestuur verwoordt namens alle (nieuwe) vrijwilligers: “Het is ontzettend belangrijk dat het werk van de Zonnebloem blijft bestaan. Als je zelf met een beperking te maken krijgt en niet meer zo makkelijk erop uit kunt, wil je ook geholpen worden en aangesloten blijven. Daarom willen wij de schouders eronder zetten en we hopen dat er zich nog meer vrijwilligers aanmelden”.

Kennismaken

Nieuwe vrijwilligers en deelnemers zijn van harte welkom om te komen kennismaken. De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking. Voor hen is erop uit gaan of bezoek ontvangen niet meer zo vanzelfsprekend waardoor eenzaamheid op de loer ligt. De Zonnebloem koppelt nieuwe vrijwilligers als het even kan aan een deelnemer met dezelfde hobby’s of interesses. Daarnaast organiseert de Zonnebloem uitjes: dit varieert van een themamiddag tot een bezoek aan de Floriade, het theater of het strand.

Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger of deelnemer kan door een mailtje sturen naar zonnebloemlexmond@gmail.com of te bellen naar: 06-46268910.