Waterschap: natuurijs onbetrouwbaar, schaats op de ijsbaan

29 minuten geleden

Algemeen 133 keer gelezen

REGIO • Na een weekje vorst ligt op veel sloten, plassen en vaarten ijs. Maar het is onbetrouwbaar, waarschuwt Waterschap Rivierenland.

Het waterschap raadt met klem aan alleen te schaatsen op ijsbanen van ijsverenigingen.

Het waterschap hanteert geen maalstop tijdens deze vorstperiode. “De vorstperiode te kort en te zwak om ons peilbeheer te onderbreken”, redeneert het waterschap. Het betekent dat gemalen en pompen automatisch aan en uit gaan. Water is in beweging en het peil varieert. Dat maakt de ijsvloer onbetrouwbaar.

“We raden af om te schaatsen op natuurijs op sloten, plassen en vaarten. Ook in uiterwaarden en buitenpolders is het ijs onbetrouwbaar, doordat het peil ook in rivieren stijgt en daalt.”

Het waterschap raadt aan om alleen te schaatsen op ijsbanen van een vereniging. Een overzicht van ijsbanen vind je hier. Na het weekend verdwijnt de vorst weer, ook in de nacht.