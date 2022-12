RES-partners onderzoeken twee locaties windmolens; Avelingen nog niet uit beeld

vr 16 dec 2022

MOLENLANDEN/GORINCHEM • Samen met de provincie zoeken de gemeenten Molenlanden en Gorinchem naar locaties voor het plaatsen van windmolens. De Groote Haar bij Gorinchem en de locatie bij Giessenburg zijn daarvoor in beeld.

Bij Giessenburg staan al windmolens. Daar zouden grotere of meer windmolens bij geplaatst kunnen worden. Ook de locatie Avelingen is nog niet helemaal uit beeld. De gemeente Gorinchem heeft onlangs aangegeven deze locatie niet wenselijk te vinden, omdat ‘de maatschappelijke impact’ daarvan te groot is.

Doe Mee Molenlanden, de grootste partij in Molenlanden, vindt de uitbreiding van het huidige windpark bij Giessenburg echter geen optie. Zo dreigt er een patstelling te ontstaan. Gorinchem wil geen windmolens bij Avelingen en een groot deel van de raad (het is niet bekend hoe de andere partijen erover denken) wil niet meer windmolens bij Giessenburg.

In een aangepaste provinciale verordening, die deze week gepresenteerd is, blijkt Avelingen nu toch weer opgenomen als mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens. Er is een periode van maximaal twee jaar afgesproken om te kijken of alternatieve locaties haalbaar zijn. Na die periode zou Avelingen weer in beeld komen.

De ruimte voor alternatieve windlocaties in het provinciale omgevingsbeleid is beperkt, onder meer door bescherming van het Groene Hart. De provincie biedt wel de mogelijkheid om uitbreiding van de al vergunde windlocaties Groote Haar in Gorinchem en bij Giessenburg te onderzoeken. Dat betekent dat er of meer molens kunnen komen of eenzelfde aantal grotere molens.

Snelheid in het onderzoek is geboden. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat alle benodigde omgevingsvergunningen voor het halen van de RES-biedingen uiterlijk op 1 januari 2025 verstrekt moeten zijn.