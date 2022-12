Ruim dertig verlichte trekkers maken tocht door Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

vr 16 dec 2022, 08:27

REGIO • Ruim dertig verlichte trekkers maakten donderdagavond een rondrit door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De organisatie van de activiteit, met als thema ‘Een lichtje in de boerenduisternis’, was in handen van het Agrarisch Jongeren Kontakt in de streek. De trekkers gingen van start vanaf De Put in Ottoland en kwamen door verschillende dorpskernen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Er waren prijzen voor de mooist versierde trekker en de meest originele leus.