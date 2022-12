Vertrekkend raadslid Berend Buddingh’ (Doe mee! Molenlanden): ‘Ik ben altijd mezelf gebleven’

ma 26 dec 2022, 19:00

Algemeen 159 keer gelezen

ARKEL • “Ik kan pas echt stoppen als Doe mee! Molenlanden tien zetels heeft.” Geheel in stijl vertrekt Berend Buddingh’ met een knal.

Berend Buddingh’ is nooit vies geweest van een ‘bommetje’ via een ingezonden brief in de media, net zo min als van pittige uitspraken in het politieke debat. Hij kon uitdelen, maar ook incasseren.

“Ik heb als raadslid en als wethouder veel geleerd, maar ben wel altijd mezelf gebleven. Op lokaal niveau kan dat, in Den Haag is dat veel moeilijker.” In januari 2023 zwaait hij af. Buddingh’ blijft betrokken, maar zal niet meer terugkeren in de raad. “Ik ben geen Heintje Davids. De jaren met Doe mee! waren eigenlijk al een toegift.” En: “Ik ga de gemeentepolitiek niet missen, ik haal mijn energie wel ergens anders vandaan.”

Eerlijk verhaal

In de jaren ‘80 was het Joop den Uyl die zijn politieke belangstelling aanwakkerde. De brede kijk van de PvdA (’Iedereen betrekken bij de samenleving en het helpen van mensen die het minder hebben’) sprak hem aan. Het gestuntel van Ad Melkert en de opkomst van Pim Fortuyn (’Die onterecht werd verguisd door links’) in 2002 zetten hem pas echt in beweging.

“Het contact met mensen heeft me altijd gedreven. Je moet het eerlijke verhaal vertellen. Een moeilijke boodschap is een moeilijke boodschap en geen antwoord is geen antwoord. Je kan het niet mooier maken dan het is, maar je moet wel altijd proberen om eerlijk te blijven communiceren. En niet weglopen voor je verantwoordelijkheid.”

Buddingh’ vertrekt met een knal en kwam in 2006 met een knal: meteen als wethouder. Met pittige dossiers als Schelluinen-West en de windmolens in Giessenburg. “Ik was samen met Wout de Jong (CDA) wethouder. Het waren de beste vier jaren van onze toenmalige burgemeester Els Boot. Een mooie, enerverende tijd. Er gebeurde echt wat, zoals de verkoop van het woningbedrijf en de herstructurering van centrum Arkel.”

Conflict

In 2010 waren de druiven zuur. De VVD won de gemeenteraadsverkiezingen en had nog een rekening open staan: de PvdA kwam niet terug in het college.

“Een domper”, erkent Buddingh’. “Maar ik ben met veel plezier raadslid geworden. Mooie debatten gevoerd met onder anderen Hendrik van Vuuren, Jan Lock en Jan Verspuij.” Daar kwam vier jaar later plotsklaps een einde aan. Berend Buddingh’ raakte in conflict over de samenstelling van de kandidatenlijst. “Ik voelde me niet gesteund door het bestuur en ik was eigenlijk wel klaar met de PvdA.”

De inwoner van Arkel deed één keer, in 2012, een serieuze poging om de landelijke politiek in te gaan. “Ik wilde dan wel hoog op de lijst, maar met onderwijs in mijn portefeuille zou ik de top-20 niet halen. Achteraf had het een omslag in mijn carrière kunnen worden, want onder Diederik Samson haalde de PvdA 38 zetels. Of ik er spijt van heb? Nee, want ik weet niet wat ik heb gemist en nu heb ik een mooie maatschappelijke carrière. En als ik nu naar Den Haag kijk, dan word ik daar niet vrolijk van.”

We gaan het anders doen

Een ingezonden stuk in Het Kontakt over de democratische legitimatie van de herindeling (’Arkel hoort bij Gorinchem’) betekende in de herfst van 2016 indirect de terugkeer van Berend Buddingh’ in de gemeentepolitiek.

“Ik was alleen maar verder af komen te staan van de PvdA. Teveel op het pluche gericht en te weinig op de mensen. Ook mannen als Ruud den Haak en Eric Spaans hadden het wel gezien met de traditionele PvdA-politiek. Ik heb contact gelegd van Joke van de Graaf en Arco Bikker van Gemeentebelangen Molenwaard en zo is Doe mee! Molenlanden ontstaan. ‘We gaan het anders doen’, hebben we tegen elkaar gezegd. Het werd in het najaar van 2018 een historische verkiezingsavond. Zeven zetels, ongekend. Het geheim van Doe mee! is onze herkenbaarheid. Altijd en overal. We kunnen echt niet alles oplossen. Maar we luisteren op de markt, voor de winkel en langs het voetbalveld. Ook als er geen verkiezingen zijn.”

“We proberen het, als brede en soms een tikkie populistische volkspartij (’Niks mis mee!’), voor iedereen wat beter te maken. Met inmiddels acht zetels hebben we ons een stabiele partij getoond. In de fractie hebben we van links tot rechts discussie, maar we worden het altijd eens. Met een eigen geluid staan wij voor open politiek. Binnen Molenlanden is er sprake van een stevige oppositie en daar geloof ik wel in. Ik heb zelf ook keihard oppositie gevoerd. Maar wel altijd met respect voor elkaar.”

Berend Buddingh’ heeft altijd een benaderbare volksvertegenwoordiger willen zijn. “Eerlijk zeggen hoe het zit is altijd mijn adagium geweest. En ik was iemand die iets wilde bereiken.”

“Campagne voeren is het mooiste wat er is. In het debat hou ik van scherpte. Dan gaat de adrenaline stromen. Soms was ik te scherp, soms te langdradig. Mijn valkuil: ik vind dat ik altijd gelijk heb”, toont Buddingh’ zich -met een dikke glimlach- zelfkritisch.

Niet voorzien

Nog geen jaar na de verkiezingen, waarbij hij samen met Joke van de Graaf de lijst van Doe mee! aanvoerde, treedt de inwoner van Arkel terug. Dat hij de hele rit niet zou uitzitten was al wel bekend, maar riekt dit niet enigszins naar kiezersbedrog?

“Ik kan me voorstellen dat mensen het zo zien. Maar dit was echt niet de bedoeling, ik had dit niet voorzien. Libréon heeft er twee scholen bij gekregen en moet verder professionaliseren. Vanuit de inspectie hebben we twee onvoldoendes gekregen. Dat eist nu al mijn aandacht op. Ik kan voor de bühne gewoon blijven zitten. Onze fractie is immers groot genoeg. Maar zo zit Berend Buddingh’ niet in elkaar. Wat ook meespeelt is dat er met Bob Brokking een goede opvolger klaar staat. Dat maakte mijn keuze makkelijker. Daarbij: ik ben niet helemaal weg. Ik blijf campagne voeren voor Doe mee! en ik blijf aan als bestuurslid. Dat kan veel meer op de achtergrond en vergt geen twee avonden per week. Ik kan pas echt stoppen als Doe mee! tien zetels heeft. Nee, dat is geen luchtfietserij. Het is haalbaar als wij de opkomst nog wat hoger weten te krijgen. En als we in elk dorp goede mensen houden, want dat is de sleutel tot succes.”

Naam: Berend Buddingh’

Leeftijd: 57

Woonplaats: Arkel

Gemeentepolitiek: 2006-2010 wethouder Giessenlanden, 2010-2014 raadslid PvdA Giessenlanden, 2019-januari 2023 raadslid DoeMee! Molenlanden.

Dagelijks leven: Voorzitter College van Bestuur Libréon, Breda.

Hobby’s: Hardlopen, lezen, vakantie.