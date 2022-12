Bewoners Kievitstraat in Bleskensgraaf maken eigen landijsbaan

BLESKENSGRAAF • Met behulp van een zeil en houten planken regelden bewoners van de Kievitstraat in Bleskensgraaf deze week een eigen landijsbaan.

Het aantal vierkante meters ijsvloer is misschien wat minder dan de vlakbij gelegen ‘officiële’ landijsbaan, maar het maakte de ijspret er zeker niet minder om. De kinderen en de volwassenen vermaakten zich prima met de ijsvloer, de poffertjeskraam en de chocolademelk met slagroom.

De constructie is eenvoudig: zeil, omgeven met houten planken en daarop een bescheiden laag water. "Maar volgend jaar doen we het nog eenvoudiger", vertelt Danny van Vuuren, één van de initiatiefnemers. "Dan nevelen we het water direct op de stenen. Het bevriest zo snel dat het niet wegloopt."