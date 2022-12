Provincie grijpt voortaan eerder in voor het plaatsen van windmolens

REGIO • De provincie heeft extra mogelijkheden gekregen om sneller in te grijpen wanneer gemeenten of regio’s dralen met het plaatsen van windmolens.

Tijdens de afgelopen Statenvergadering bespraken Provinciale Staten het ruimtelijk beleid. Om de energietransitie mogelijk te maken in Zuid-Holland pleitten de PvdA en GroenLinks voor sneller ingrijpen van de provincie. Daartoe hadden de partijen een motie voorbereid. Door de toezegging van de gedeputeerde zet de provincie voortaan eerder een Provinciaal Inpassingsplan in. Daarmee worden gemeenten verplicht om windmolens te plaatsen in een bepaald gebied.

Volgens PvdA en GroenLinks moet er meer werk gemaakt worden van schone energieopwekking in de provincie. Ze pleitten daarom om vaker en sneller een zogenoemde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in te zetten, als gemeenten niet meewerken aan het behalen van de afspraken in het Klimaatakkoord. De partijen maken zich zorgen, omdat de plaatsing van windmolens en zonneweides tot nu toe nog weinig vaart maakt. De locaties zijn er al, maar ze vinden onvoldoende doorgang. Ook duurt wat de partijen betreft de zoektocht naar alternatieve locaties te lang.

Rosalie Bedijn, Statenlid Zuid-Holland voor PvdA: “Alle hens aan dek voor een duurzamer Zuid-Holland. De klimaat- en energiecrisis worden steeds urgenter. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Als het niet anders kan moet de provincie daarom ingrijpen.”

Ook GroenLinks-statenlid Nol van Gerven vindt dat er juist nu vaart gemaakt moet worden: “Elke windmolen en elk zonnepaneel draagt bij aan een lagere energieprijs voor onze inwoners en een duurzamer Zuid-Holland. Daarom moet de provincie in het uiterste geval ingrijpen bij gemeenten die hun doelen voor duurzame energie niet halen”

Gedeputeerde Potjer (Energie) zegde toe om in het vervolg te handelen zoals de partijen vroegen.