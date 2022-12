Aantal WW-uitkeringen blijft dalen in regio Gorinchem

ALBLASSERWAARD • In arbeidsmarktregio Gorinchem nam het aantal WW-uitkeringen in november verder af. UWV verstrekte in november 817 WW-uitkeringen in Gorinchem. Dat zijn er 45 minder dan de maand ervoor.

In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 30%. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Ook onder jongeren nam de WW verder af. Jongeren merken vaak als eerste de gevolgen van economische schommelingen. Zij hebben veelal een flexibel contract en werken vaak in conjunctuurgevoelige sectoren als horeca en detailhandel.

Weinig jongeren in WW

De coronacrisis trof vooral jongeren. Zij verloren hun baan, omdat zij -vaker dan ouderen- een flexibel arbeidscontract hadden én werkten in sectoren die door corona zwaar werden getroffen, zoals horeca en detailhandel. Als gevolg van de coronamaatregelen én de economische groei hebben veel jongeren inmiddels weer werk gevonden en is het aantal jongeren met een WW-uitkering afgenomen.

Hoewel er in het tweede halfjaar van 2020 en het eerste halfjaar van 2021 nog sprake was van een forse afname, was de daling daarna minder sterk. Dat was het geval voor alle leeftijdscategorieën, ook bij jongeren. Ten opzichte van november 2021 is het aantal jongeren met een WW-uitkering in de regio Gorinchem in november 2022 met 28% gedaald. Er staan nu nog in de regio nog 58 jongeren met een WW-uitkering geregistreerd.

Doorleren

Het CBS ziet in het derde kwartaal 2022 vooral een toename van werkloze jongeren zónder WW-uitkering. Een stijging in de WW-cijfers is (nog) niet zichtbaar. Vooral jongeren zonder startkwalificatie zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat jongeren én een opleiding volgen en minimaal de startkwalificatie halen, én een kansrijk beroep kiezen met perspectief op een baan in de toekomst. In de rapportage Basiscijfers Jeugd geven SBB en UWV een actueel beeld van de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en de stagemarkt.

Jongeren die een overstap willen maken naar een kansrijk beroep kunnen voor hulp aankloppen bij het Leerwerkloket Gorinchem.