Gymmeester Jaap den Besten uit Nieuw-Lekkerland neemt afscheid

NIEUW-LEKKERLAND • Na 43 jaar gewerkt te hebben als leerkracht bewegingsonderwijs neemt Jaap den Besten uit Nieuw-Lekkerland afscheid van zijn leerlingen en collega’s. Dankbaar dat hij duizenden kinderen gymles mocht geven en hen en hun ouders mocht wijzen op het geluk van bewegen.

Jaap den Besten (66) had al vroeg de wens om meester te worden. Later werd gymleraar zijn ideaal. Zijn moeder bracht hem als achtjarig jongetje naar de plaatselijke gymnastiekvereniging met de woorden: “Dat is goed voor je.” Vanaf het begin had hij er plezier in en deed zo enthousiast mee dat de turnleerkracht hem op vijftienjarige leeftijd vroeg: “Kun je me niet komen helpen?” Dat vond Jaap prima, bovendien werd zijn hulp nog betaald ook. Na het middelbaar onderwijs koos hij voor de Pabo. “Ik vind kinderen leuk. En goed onderwijs is heel belangrijk. Als leraar probeer je zo op te voeden dat kinderen respect hebben voor de ander. Juist met gym komt dit naar voren. Bijvoorbeeld dat je ook een ander de bal moet gunnen.”

Duizenden kinderen

Een korte rekensom leert dat Jaap duizenden kinderen les heeft gegeven vanaf groep 3 tot en met 8. Hij begon in Kinderdijk op de Elshoutschool als meester van groep 5/6. Tijdens de eerste week werd hij door een leerling gewaarschuwd: “Meester, vorig jaar vlogen de brandende vliegtuigjes door de klas!” Dat gebeurde bij Jaap niet. Hij heeft er naar eigen zeggen een gouden tijd gehad. “Het was een kleine school, je kende iedereen. Ik sportte graag en speelde in het speelkwartier, dat algauw een halfuur werd, heerlijk slagbal met de kinderen op het plein.”

Na de Elshoutschool kwam Jaap op De Schakel, De Morgenster, Het Anker en de Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland. In de avonduren haalde hij zijn eerste graad lichamelijke opvoeding, en later ook de opleiding tot remedial teacher. Bijna altijd had hij een gecombineerde functie van zowel ib’er (interne begeleider) als die van leerkracht bewegingsonderwijs. “Regelmatig krijg ik kinderen van oud-leerlingen in mijn klas,” vertelt Jaap. “Het leuke is dat ik aan de manier van bewegen zie wie hun ouders zijn. Het loopje is hetzelfde. Of ze zijn net zo goed in touwklimmen als hun vader.”

Bewegingservaring

Voor zijn gymlessen verzint Jaap activiteiten waarbij de kinderen werkelijk 45 minuten in beweging zijn. “Vroeger zaten de leerlingen in rijtjes en moesten ze om de beurt bijvoorbeeld de koprol doen. Nu zet ik de zaal vol toestellen waarmee ze veel bewegingservaring kunnen opdoen. Iedereen is op zijn eigen niveau aan het werk en helpt een ander.” Ongeveer twintig jaar geleden heeft Jaap zijn eigen leerlingvolgsysteem ontwikkeld waarmee hij bijhoudt welke vaardigheden een kind beheerst. “Kinderen vinden het fijn om te leren. Er was bijvoorbeeld een jongen in groep 5 die niet genoeg kracht had om met het touw te zwaaien. Na oefeningen lukte het hem wel: ‘Ik kán het!’ Dat is een succeservaring voor hem, maar ook leuk voor mij.”

Het geluk van bewegen

“Mijn motto is: gun jezelf het geluk van bewegen! Zorgwekkend is dat veel kinderen niet meer buiten spelen en sporten. En dat terwijl bewezen is dat bewegen gelukkig maakt! Dankbaarheid is ook iets dat gelukkig maakt. Kerst betekent voor mij: dankbaarheid. Dankbaarheid aan God dat Hij Zich met Kerst verlaagde door Zijn Zoon in de modder van de wereld te zetten. Ik ben dankbaar dat God zo dichtbij komt dat Jezus er ook voor mij is. Niet dat ik me dat altijd zo realiseer, maar toch betekent Kerst dat God Zich elke keer naar je toewendt en je zonder voorwaarden accepteert.”

Hoe Jaaps afscheid gaat worden, weet hij niet. Eén ding is hem verklapt: dat hij woensdag de 21e met vrouw en kinderen een high tea krijgt aangeboden. Als hij zijn baan vaarwel zegt, blijft hij nog wel de weerbaarheidstraining op school geven. “Ik ga de kinderen en collega’s missen, en de hele reuring, maar niet het telkens corrigeren van gedrag en het oplossen van conflicten tussen leerlingen”, zegt Jaap. Hij zal zich in ieder geval niet gaan vervelen. Op donderdagavond geeft hij gymlessen aan volwassenen onder de naam SportFit. Verder zijn er aardig wat klussen in huis te doen, wil hij overdag lekker gaan sporten, samen met zijn vrouw oppassen op de kleinkinderen en meer tijd nemen om te tekenen. Met dankbaarheid kijkt Jaap terug op de afgelopen jaren. “Ik heb gezondheid gekregen en geluk van vrouw en kinderen. En met mijn werk heb ik altijd mijn hart kunnen volgen.”

Janny den Besten