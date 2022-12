Landijsbaan Ottoland gaat als één van de eerste open

ottoland • De landijsbaan in Ottoland gaat donderdag 15 december vanaf 15.30 uur open.

Dat meldt ijsclub Wilhelmina via de eigen Facebookpagina. Het is daarmee één van de eerste landijsbanen in de Alblasserwaard die het groene licht geeft om te komen schaatsen.