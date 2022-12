• Kaarsjesavond in Nieuwpoort.

met videobeelden

Sfeervol Nieuwpoort tijdens Kaarsjesavond

57 minuten geleden

Algemeen Fotoseries 155 keer gelezen

NIEUWPOORT • Na twee ‘coronajaren’ werd woensdag in Nieuwpoort een traditie in ere hersteld: Kaarsjesavond. Het enige stadje van Molenlanden baadde sfeervol in het licht.

Door burgemeester Theo Segers en de nieuwe kinderburgemeester Roos Zeevalking werd om 19:00 uur de grote kerstboom op de Dam ontstoken. De straatverlichting was uit; kaarsjes en vuurkorven lieten Nieuwpoort haast sprookjesachtig aandoen.

Op diverse locaties was er muziek, workshops, een tentoonstelling en een kerstfair. De Kaarsjesavond trok honderden bezoekers, die gemoedelijk door de autovrije straten wandelden.