ingezonden mededeling

Een strafbeschikking na een verkeersovertreding? We leggen uit hoe dat zit

di 13 dec 2022, 08:15

Algemeen 53 keer gelezen

Heb je een ernstige verkeersovertreding begaan, dan kan het zijn dat de officier van justitie besluit een strafbeschikking uit te vaardigen. Voor zo’n strafbeschikking kun je het beste in verzet gaan, anders kan het zijn dat je een strafblad krijgt en dat je een erg hoge boete moet betalen. Dit wil je natuurlijk voorkomen of in ieder geval verzachten.

In dit blog vertellen we je wat een strafbeschikking precies is en wat je ertegen kunt doen.

Wat is een strafbeschikking?

Een strafbeschikking wordt meestal enkel uitgevaardigd voor relatief lichte zaken. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om een grote verkeersboete . Met een strafbeschikking wordt de schuld vastgelegd aan een strafbaar feit, waardoor een procedure over een strafbeschikking dan ook meer overeen komt met een strafrechtelijke veroordeling. Ontvang je een strafbeschikking, dan krijg je (als je niets doet) een strafblad, staat het voor altijd vast dat je een strafbaar feit hebt begaan en wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Strafblad

Een strafbeschikking heeft dus een strafblad als gevolg. Dat kan behoorlijk serieuze gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je carrière. Zo kan die verkeersboete er dus voor zorgen dat je geen Verklaring Omtrent Gedrag meer krijgt. Die heb je wel nodig bij het zoeken van een nieuwe baan in bepaalde branches. Wil je bijvoorbeeld leraar worden, dan kom je zonder zo’n Verklaring Omtrent Gedrag niet aan het werk.

Het verschil met een gewone verkeersboete

Er zit een verschil tussen een gewone verkeersboete en een strafbeschikking naar aanleiding van een verkeersboete. Dat verschil zit hem in het verschil tussen een overtreding en een misdrijf. Lichte overtredingen worden afgedaan op basis van de Wet Mulder. Hier krijg je een boete en daar houdt het bij op. Bij een zwaardere overtreding is er sprake van een misdrijf. De wet bepaalt wanneer er sprake is van een overtreding of misdrijf, maar als vuistregel kun je aanhouden dat wanneer je meer dan 30 kilometer te hard rijdt, je een misdrijf pleegt. Pleeg je een misdrijf, dan krijg je dus een strafbeschikking. Bega je een overtreding dan wordt dat afgedaan met de Wet Mulder.

Waarvoor krijg je een strafbeschikking

In feite kan de Officier van Justitie een strafbeschikking uitvaardigen voor misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat. Dit op basis van artikel 257a Lid 1 Sv. Het gaat dan om misdrijven zoals:

• Snelheidsovertredingen (meestal boven de 30 kilometer per uur);

• Rijden zonder rijbewijs;

• Rijden met teveel alcohol op.

In verzet na een strafbeschikking

Ontvang je een strafbeschikking, dan kun je daartegen in verzet gaan. Je moet dan een aantal dingen doen. Zo moet je de strafbeschikking niet betalen en moet je binnen 14 dagen verzet stellen. Het liefst doe je dat zo snel mogelijk, direct zodra je de brief hebt ontvangen. Verder is het belangrijk dat je de gedragingen ontkent, het volledige strafdossier opvraagt en het bewijs verzameld. Daarna moet je vooral geduld hebben, het kan namelijk lang duren voordat je iets hoort. Heb je twee jaar na het instellen van verzet nog steeds niets gehoord, dan heb je mogelijk recht op strafkorting.