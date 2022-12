ingezonden mededeling

5 tips voor het inrichten van je eetkamer

di 13 dec 2022, 08:12

De eetkamer is de plek waar gezinnen en families vaak samenkomen om lekker te eten, gezellig te kletsen of bijvoorbeeld spelletjes te spelen. Het is dé plek om echt even samen te zijn.

Het is dan ook belangrijk dat je je eetkamer leuk en naar smaak inricht. Zo zorg je ervoor dat de inrichting ook de sfeer beïnvloedt. In dit artikel geven we je 5 tips voor het inrichten van je eetkamer.

De eettafel

De eettafel is misschien wel het belangrijkste meubelstuk in de eetkamer. Het is dan ook zaak dat je genoeg aandacht besteed aan het uitkiezen van de juiste eettafel. Er zijn enorm veel verschillende soorten eettafels . We kunnen ons dus voorstellen dat je best even overweldigd kunt zijn. Ga daarom eerst eens na hoeveel mensen je aan je tafel kwijt moet kunnen. Zorg ervoor dat de tafel in ieder geval groot genoeg is om heel je gezin aan te zetten, ook als je kinderen later eventueel met partners thuiskomen. Heb je besloten hoeveel mensen je aan de tafel kwijt wilt kunnen, dan kun je gaan kijken welke vorm en welke materialen je mooi vindt.

De juiste kleuren

Kleur is een enorme sfeerbepaler. In feite kan iedere kleur mooi zijn in de eetkamer, als je hem maar op de juiste manier gebruikt. Ga eens na welke stijl je mooi vindt. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld meer van een landelijke stijl houdt, of dat je liever kiest voor een moderne scandinavische stijl. Welke stijl je kiest, heeft ook invloed op de kleuren die je het beste kunt kiezen. Over het algemeen geldt: ga voor subtiel kleurgebruik en zorg ervoor dat de kleur niet te heftig aanwezig is. Zo kun je sfeer brengen, zonder dat de kleur overweldigend is.

Comfortabele eetkamerstoelen

Bij een goede eettafel horen natuurlijk ook comfortabele eetkamerstoelen . Ook hier is de keuze weer eindeloos. Ga na hoeveel stoelen je wilt, wat je mooie materialen en vormen vindt en wat bij de rest van de kamer past. Verder is het vooral natuurlijk enorm belangrijk dat de stoelen lekker zitten. Ga ze dus vooral even uitproberen!

Sfeervolle verlichting

De eetkamer moet gezellig zijn en de juiste verlichting is daarbij onmisbaar. Je wilt sfeer brengen, maar op momenten kan het ook handig zijn om wat meer verlichting te hebben. Kies daarom bijvoorbeeld voor verlichting die je zelf aan kunt passen. Denk daarbij aan een staande lamp die je zelf kunt richten, of een plafondlamp met een dimmer.

Decoratie

De decoratie is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je aan het inrichten van een eetkamer denkt. Toch kan decoratie een ruimte echt maken of breken. Natuurlijk hoef je niet heel de eetkamer vol te hangen en te zetten met decoratie, maar een leuke vaas, een paar mooie foto’s of wat andere prullaria kunnen je eetkamer net dat beetje extra’s geven. Zet bijvoorbeeld een mooie vaas met droogbloemen op het dressoir, of zet wat souvenirs van je verre reizen in de vitrinekast.