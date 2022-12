ingezonden mededeling

Hoe je een borduurmachine voor thuis kiest

Borduren is voor veel mensen een oud ambacht waarbij je met naald en draad mooie patronen op stof maakt. Een heel secuur en tijdrovend werkje. Je kunt hiervoor echter ook een borduurmachine gebruiken.

Een borduurmachine is in feite een soort naaimachine. Het grote verschil is dat je met een borduurmachine de meest prachtige motieven op je stof kunt maken. Dit loopt uiteen van eenvoudige patronen en letters tot heel sierlijke figuren. Je kunt er zelfs illustraties mee maken. Het handwerk met naald en draad is hiermee dus verleden tijd. Heb je interesse in een borduurmachine, dan moet je zeker verder lezen, de keuze is zoals zo vaak reuze. Wij helpen je op weg.

Verschillende soorten borduurmachines

Als we de semi professionele machines voor het personaliseren van bijvoorbeeld kleding of tassen buiten beschouwing laten, zijn er grofweg twee soorten borduurmachines. Allereerst heb je de zogenaamde standalone borduurmachine. Met deze machine kan je alleen borduren. Je kunt er dus geen andere naaiwerkzaamheden mee verrichten. Daarnaast heb je de combi machines die zowel kunnen naaien als borduren. Dit soort machines hebben een borduureenheid die je kunt loskoppelen. Ideaal natuurlijk want zo heb je één machine voor al je naai- en borduurwerk. Aan de combi machines hangt over het algemeen genomen wel een hoger prijskaartje.

Het aanbod in merken en modellen is werkelijk enorm. Welke borduurmachine voor jou geschikt is, hang af van een aantal zaken. Een belangrijke factor is natuurlijk het budget dat je voor de machine beschikbaar hebt. Ben je op zoek naar een borduurmachine voor beginners, dan kun je wellicht beter voor een eenvoudiger standalone model gaan. De kosten hiervan zijn beperkt en zo kun je ervaring opdoen. Later kan je dan altijd de stap naar een geavanceerder model maken. Het voordeel van de machines in het duurdere segment is dat ze meestal grotere werken kunnen borduren en meer ontwerp opties hebben.

Ben je op zoek naar een kwalitatief goede machine met de allerbeste techniek en uitgebreide mogelijkheden, moet je zeker in het assortiment van Bernina kijken. Als je een combinatiemachine zoekt om naast perfect naaiwerk ook heel creatief te kunnen borduren, dan zijn de machines van Brother een heel goede keuze.

Huissteden, een begrip in de borduurwereld

Zoals gezegd is de keuze in merken en modellen er groot. Als je na het lezen van dit artikel plannen hebt om een borduurmachine aan te schaffen, moet je zeker de website van Huissteden bezoeken. Hier vind je namelijk een zeer uitgebreid assortiment aan borduurmachines, accessoires en materialen van allemaal gerenommeerde merken zoals Singer, Brother, Bernette en Bernina. Naast borduurmachines heeft men overigens ook een groot assortiment naai-, lock- en covermachines.

Heb je liever een persoonlijk advies, wat heel begrijpelijk is gezien de enorme keuze? Breng dan vooral een bezoek aan de winkel in Barneveld. De vriendelijke en deskundige medewerkers staan je maar wat graag te woord en kunnen je van de juiste adviezen voorzien om tot de keuze van de voor jou geschikte machine te komen.