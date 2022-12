Eerste schaatsers genieten op de Vogeltjesplas bij Bleskensgraaf

6 minuten geleden

Algemeen 40 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Na twee nachten stevige vorst durfden de eerste schaatsliefhebbers het woensdagochtend 14 december aan: ze bonden de schaatsen onder en genoten op de ‘Vogeltjesplas’ achter Bleskensgraaf.

Deze locatie in de Alblasserwaard is altijd als een van de eerste in de regio dichtgevroren.

Schaatsfoto’s zijn welkom bij de redactie: redactie.alblasserwaard@kmp.nl.