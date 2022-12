ingezonden mededeling

4 tips om online een huis te kopen

di 13 dec 2022, 08:15

Algemeen 53 keer gelezen

Van kleding tot boodschappen doen, tegenwoordig kan bijna alles online, zelfs een huis kopen. Uit een recent onderzoek bleek zelfs dat 1 op de 5 huizenkopers een bod op een huis deed zonder het onroerend goed fysiek te bezoeken.

Dus als je ver weg woont of in het buitenland bent en een huis wat verder weg wilt bekijken, bekijk dan deze tips voordat je een huis aan je online winkelwagentje toevoegt. Wel is het natuurlijk even iets anders, dan wanneer je online via de zorgvergelijker een nieuwe zorgverzekeraar zoekt. Neem er daarom dus ook rustig de tijd voor en maak geen overhaaste beslissingen.

Vind de juiste makelaar

Neem de tijd om de juiste makelaar voor je te vinden - idealiter iemand die ervaring heeft met het verkopen van onroerend goed. Aangezien je het huis niet persoonlijk zult zien, is het belangrijk om een makelaar te vinden die je echt kunt vertrouwen met ervaring in dit gebied en die de markt en het gebied waarin je koopt, kent. Zorg er vooral voor dat je de beoordelingen en getuigenissen van hun klanten bekijkt en vraagt naar eventuele feedback van andere klanten die ze hebben geholpen om een onroerend goed te verkopen. Dit geeft je een geweldige solide basis om te weten of ze geloofwaardig zijn en dat ze behulpzaam en betrouwbaar zijn tijdens het transactieproces.

Bestudeer de indeling

Het kan een uitdaging zijn om de indeling van een huis te begrijpen door alleen maar naar de foto’s te kijken, dus krijg een beter beeld van de gang van zaken in het huis door een plattegrond te tekenen en de videotour te bestuderen. Vraag indien mogelijk de afmetingen van de kamers op (of vraag je makelaar hiernaar) om te bepalen welke meubels passen en wat er moet worden achtergelaten voordat je gaat verhuizen. Het is belangrijk om de afmetingen van het huis dat je koopt te kennen, zodat je van tevoren op de hoogte bent zonder verrassingen.

Bekijk een videotour

Hoewel je het huis misschien niet persoonlijk kunt bezoeken, bevatten de meeste huizen die tegenwoordig op de markt zijn, alle specificaties in detail in de lijst, evenals foto’s en vaak een videotour . Een gesproken videotour is vooral cruciaal voor mensen die een huis ongezien willen kopen, omdat je een veel intiemer beeld krijgt van wat je koopt en het gevoel krijgt dat je echt zelf door het pand kunt lopen. Als de vermelding niet met een videotour wordt geleverd, vraag er dan om bij je makelaar.