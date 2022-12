ingezonden mededeling

Zo creëer je meer zitplekken

ma 12 dec 2022, 11:10

Algemeen 53 keer gelezen

Het is altijd gezellig om je gezelschap te vermaken aan een lekkere tafel met heerlijk eten en lang natafelen. Het is dan wel zo fijn als iedereen ook ergens kan zitten.

Een goede eetkamerset kan de basis vormen voor de plek waar je samenkomt, verhalen deelt of wellicht na het eten een leuk gezelschapsspel met elkaar speelt. Als de basis eenmaal staat, kan er niet meer veel fout gaan voor een heerlijke avondje met vrienden of familie. Het zit tenslotte een stuk lekkerder als iedereen een eigen zitplek heeft. In dit artikel delen we een aantal tips met je over hoe jij meer zitplekken kunt creëren, binnen én buiten.

Tips voor binnen

Het kan goed zijn dat je niet altijd zo veel zitplekken nodig hebt als wanneer je een etentje, een verjaardag of een spelletjesavond organiseert. Tip nummer één is dan ook om te zorgen voor een vaste basis, die je het hele jaar door gebruikt. Of je nu met één, twee of zes personen samenwoont, de basis kan je perfect aanpassen op je eigen stijl en interieur. Op deze manier zorg je ervoor dat je een mooie set hebt staan die je niet continu hoeft te verplaatsen. Tip nummer twee is om te kijken hoe je eetkamer of buitenset staat. Het is fijn als deze niet in de weg staat van de looproute, en mensen bijvoorbeeld niet moet laten opstaan omdat je net in een bepaalde kast iets moet pakken. Soms kan in een kleine ruimte een iets grotere tafelset optisch meer ruimte creëren, door de eenheid die de set uitstraalt. Als je een centrale plek hebt uitgekozen, kun je daar makkelijk omheen en naartoe lopen, en dat is handig voor tip nummer drie. Zorg voor een flexibele aanvulling op je meubilair. Door bijvoorbeeld tuinstoelen of klapstoelen op een handige opbergplaats te bewaren, heb je altijd een voorraad voor wanneer er (on)verwachts gezelschap voor de deur staat.

Tips voor buiten

Voeg tijdelijke banken toe aan je exterieur. Eén van de makkelijkste manieren om extra zitplaatsen te creëren is door tijdelijke banken of tuinstoelen aan jouw tuin toe te voegen. Wil je liever een mooie vaste tuinset? Bekijk dan eens het online aanbod van VidaXL. Goede kwaliteit voor ieder budget, en zo geleverd! Overigens kan het ook een fijne oplossing bieden om een terras te maken in je tuin. Het terras kan worden bevestigd aan je huis of juist als een op zichzelf staande structuur, en biedt een veelzijdige ruimte voor het vermaken van gasten.Kortom; als je meer gasten dan gebruikelijk ontvangt, raden we je aan creatief om te gaan met de ruimte die je tot je beschikking hebt.