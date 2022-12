ingezonden mededeling

Met je collega’s lunchen op kantoor

di 13 dec 2022, 09:51

Een succesvolle carrière wordt afgemeten aan hoeveel tijd een werknemer op het werk doorbrengt in plaats van aan het aantal uren. Werklunches zijn een uitstekende manier om de werkrelaties te verbeteren, jouw collega’s beter te leren kennen en zelfs nieuwe zakelijke contacten te leggen.

Het is beter om met jouw collega’s te eten dan alleen maar samen te werken, omdat dit laat zien dat je geïnteresseerd bent in hen als individuen. Als je regelmatig met jouw collega’s wilt lunchen, zijn hier enkele redenen:

Elke collega heeft een verhaal te vertellen, en mensen realiseren zich dat meestal niet. Je kunt een langdurige band met jouw collega’s opbouwen door hun verhalen te leren kennen. Onverwachte lunchbijeenkomsten zijn een geweldige manier om je collega’s beter te leren kennen. Als je meer wilt weten over je collega’s, ga dan met ze lunchen. Meer te weten komen over jouw collega’s kan je helpen een langdurige band met hen op te bouwen.

Lunchen met collega’s is een geweldige manier om de relaties op het werk te verbeteren. Een goede relatie met je collega’s is cruciaal om van het kantoor een betere werkplek te maken en meer te bereiken. Wanneer je met jouw collega’s gaat lunchen, is de kans groter dat je een sterkere band met hen opbouwt. Behalve dat je meer te weten komt over hun leven buiten het werk, kun je hen tijdens deze lunches ook vragen stellen.