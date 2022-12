• John van der Velden in het stedelijk Museum in Vianen.

Wethouder John van der Velden stapt op als wethouder in gemeente Vijfheerenlanden

di 13 dec 2022, 20:29

VIJFHEERENLANDEN • John van der Velden heeft zijn taken als wethouder voor de gemeente Vijfheerenlanden neergelegd. Dat werd dinsdagavond bekend op de vergadering van de gemeenteraad. Van der Velden stelt onvoldoende vertrouwen te ervaren in de uitvoering zijn wethouderschap.

In de ontslagbrief, voorgelezen door burgemeester Sjors Frohlich, zegt van der Velden: “Ik zie mij genoodzaakt om dit besluit te nemen omdat ik onvoldoende vertrouwen ervaar in de uitvoering van mijn wethouderschap. Na uitgebreid beraad heb ik mijn conclusie getrokken: op deze manier kan ik niet de wethouder zijn zoals ik dat voor mij zag. Mijn bestuurlijke inspanningen kosten mij te veel energie en dat gaat ten koste van mijn gezondheid.”

Stappen gezet

Van der Velden had onder meer de portefeuilles klimaatadaptatie, duurzaamheid, kunst en cultuur en ICT onder zijn hoede. Hij geeft aan blij te zijn met de stappen die er op diverse fronten zijn gezet.

“Er zijn belangrijke stappen gemaakt voor de professionalisering in de kunst- en cultuursector. Voor klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn mooie initiatieven opgezet. In onze dienstverlening maken we stappen. Ondanks de korte tijd dat ik wethouder heb mogen zijn, hebben we veel bereikt. Samen met enthousiaste partners en inwoners. Ik heb vanuit mijn rol als wethouder veel mensen, organisaties, verenigingen en initiatieven weten te verbinden, met elkaar en met de gemeente. Daar ben ik dankbaar voor en ook heel trots op.”

Dappere keus

Burgemeester Frohlich verklaarde het besluit te betreuren, maar te respecteren. Ook noemde hij de beslissing een ‘dappere keus’. De taken van Van der Velden worden voorlopig overgenomen door de andere wethouders. In de tussentijd gaat VHL Lokaal, de partij van Van der Velden, op zoek naar een nieuwe wethouderskandidaat.

John van der Velden wenst zijn opvolger en het college veel succes. Zelf gaat neemt hij een adempauze en wil hij zich richten op zijn muziekvereniging en andere dingen die energie geven. Ook wil hij weer aan de slag in het Houtense onderwijs, waar hij eerder werkzaam was.