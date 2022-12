De kids gaan ‘t doen op kerstavond

meerkerk • Na twee jaar van uitstel, is het eindelijk weer zover. Op zaterdagavond 24 december wordt er in dorpshuis De Linde weer een Volkskerstzang gehouden. Natuurlijk is bij deze 45e editie ook muziekvereniging Euphonia weer present. Dit jaar geen koor uit Vijfheerenlanden of voormalig Zederik, maar een samengesteld kinderkoor uit het eigen dorp.

Henk Schotman glimlacht zuinigjes. “Als voorzitter wordt dit mijn derde voorbereiding, maar mijn eerste uitvoering. De edities van 2020 en 2021 stond volledig in de steigers, maar gingen helaas niet door. In september ben ik weer de scholen langs geweest en gelukkig waren de directeuren van zowel De Springplank als De Rank nog steeds razend enthousiast om een kinderkoor te formeren. Succes gegarandeerd, want de zaal zit straks vol met ook opa’s en oma’s.”

Mede-bestuurslid Annelies van Bruchem knikt. “Getooid met kerstballen in de oren en lampjes om onze nek strikten we 24 kinderen. Ze hebben met dorpsgenoot en muzieklerares Heidi van der Poel en ook Carola Woudenberg een viertal keren geoefend. Afgelopen maandagavond was de generale repetitie, op de oefenavond van Euphonia.”

Avento

Tom Versluis, al ruim 50 jaar spelend op een Euphonium, heeft al voorpret. “Ik heb door vakantie slechts één kerstzangavond gemist. Alle andere keren was ik er bij. We begonnen in de bedrijfshal van Avento Caravans en speelden op een provisorisch, met dunne latten in elkaar getimmerd, podium. Levensgevaarlijk, maar een van de initiatiefnemers was burgemeester Den Breejen. En die zal de vergunning wel hebben goedgekeurd.”

Annelies van Bruchem schiet in de lach. “Om de casco caravans niet te zien werden kleden opgehangen. Van de huishoudschool werden 295 stoelen geleend.”

“De overige zitplaatsen waren fruitkisten en kaasplanken. Misschien romantiseer ik teveel, maar het had in mijn ogen meer sfeer dan in de Linde. Maar de uitgangspunten zijn hetzelfde. Een kerstavond voor alle geledingen uit het dorp en op neutraal terrein.”

Rhodé, net uitgerepeteerd, heeft andere zorgen. “Juf Daphne trouwt ook die dag, we hopen op tijd terug te zijn.” Dirigente Heidi zit daar niet over in. “Zingen met kinderen is het mooiste wat er is. Ik zie nu al uit naar die stralende kinderkopjes. De kids gaat het doen op kerstavond.”

Theo Sprong