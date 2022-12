Dorpsraad Hoornaar plaatst Kerstboom en komt met dorp bij elkaar

11 minuten geleden

Algemeen 43 keer gelezen

HOORNAAR • Op woensdag 18 januari 2023 organiseert de vernieuwde Dorpsraad Hoornaar een dorpsbijeenkomst in het Bruisend Hart.

Op een feestelijke manier wil de Dorpsraad zich weer zichtbaar maken aan de dorpsbewoners. De start daarvan is nu al te zien op het pleintje tegenover Dirk IV, waar een mooi verlichte kerstboom geplaatst is. In de boom kan men diverse kerstwensen van dorpsgenoten aan dorpsgenoten hangen.

Voor de vergadering op 18 januari ontvangen de dorpsbewoners binnenkort een uitnodiging.