Doetse Winterweek in Giessenburg staat bol van activiteiten

GIESSENBURG • Bij de Doetsekom aan de Van Langeraadweg 1 in Giessenburg worden van 24 tot en met 31 december diverse activiteiten gehouden tijdens de Doetse Winterweek.

Er is live muziek, eten en drinken, allerlei activiteiten en een ijsbaan. In de laatste week van december kan er dagelijks geschaatst worden op de ijsbaan van 100 vierkante meter die bij de Doetsekom in Giessenburg geplaatst is (met uitzondering van Eerste Kerstdag).

Het terras toveren ze deze week om tot een sfeervol winters plein inclusief kerstbomen met lampjes, vuurkorven en gezellige muziek. Ook is het mogelijk om van de winterse sleebaan af te roetsjen, je vrienden uit te dagen voor een potje curling of je reactievermogen te testen met het ijspegelvangen.

Uiteraard kan men in de Kom poolen, gamen, een (bord)spel spelen of genieten van een (kerst)film met een warme kop chocolademelk en iets lekkers. Alle winter-spel-activiteiten, inclusief schaatshuur worden gratis mogelijk gemaakt door de Halte.

Elke dag is er een bingo, knutsel of lasergame activiteit. Op de website van de Doetsekom staat de invulling van de middagactiviteit per dag (aanvang 14.30 uur). Kosten voor de middagactiviteit bedragen 5 euro per persoon inclusief een glas ranja en zakje chips (all-in abonnees betalen 2,50 euro). Voor de bingo geldt dat 3 speelkaarten zijn inbegrepen, bij het knutselen alle benodigde materialen.

Voor de invulling van een winters kinderfeestje zijn speciale arrangementen samengesteld. De openingstijden, het dagelijkse programma en de arrangementen om je winters dagje uit tijdens de kerstvakantie compleet te maken, staan op www.dedoetsekom.nl/najaar22. Hier staat ook de download voor de kleurplaatwedstijd.

Het jaar gezellig afsluiten met vrienden en familie kan op vrijdag 30 december bij het optreden van de coverband Pitch, met zes muzikanten, die tussen 19.00 en 21.00 uur op het podium staan. Entree is gratis.

Meer informatie via Facebook: @dedoetsekom of website: www.dedoetsekom.nl/najaar22.