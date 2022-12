Marriage Course gaat weer van start in Molenlanden

MOLENLANDEN • Voor alle stellen die willen investeren in hun relatie, starten er in januari twee Marriage Courses.

De Marriage Course bestaat uit zeven avonden. Elke avond start met een diner voor twee. In een gezellige sfeer met voldoende privacy is er echt tijd voor elkaar. Aan de hand van de opdrachten bespreek je als stel (dus niet met de groep) verschillende onderwerpen.

In Giessenburg wordt er een cursus gegeven op maandagen, namelijk 9 en 23 januari, 6 en 13 februari, 6 en 20 maart en 3 april. De cursus wordt georganiseerd door de Hervormde kerk van Giessenburg. De kosten voor deze cursus bedragen 125 euro. Aanmelden kan tot 20 december, via www.hartvoordewaard.nl/marriagecourse.

In Oud-Alblas wordt er een cursus gegeven op vrijdagen, namelijk 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart , 14 en 21 april. De cursus wordt georganiseerd door Hart voor de Waard. De kosten voor deze cursus bedragen 225 euro. Inwoners van Molenlanden krijgen 25 euro korting. Aanmelden kan tot 13 januari via www.hartvoordewaard.nl/marriagecourse.