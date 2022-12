Wandeling in de omgeving van Giessen-Oudekerk

18 minuten geleden

GIESSEN-OUDEKERK • Op woensdag 21 december organiseert GIGA Molenlanden een wandeling door Giessen-Oudekerk. De deelnemers hopen te genieten van wat deze prachtige omgeving te bieden heeft.

Opgeven is verplicht, deelname is gratis. Vertrekken is om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Basisschool Giessen-Oudekerk. Men kan kiezen uit de afstanden 5 km of 8 km. Aanmelden kan op www.samenactiefinmolenlanden.nl. Voor meer informatie: beweegcoach Monique via 06-10793590 of info@gigamolenlanden.nl.