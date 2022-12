Kerstboompjesverkoop in Hei- en Boeicop voor Stichting Tess

HEI- EN BOEICOP • Stichting Tess organiseert een Kerstboompjesverkoop voor het goede doel: dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking. Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

De boompjes zijn 70 tot 80 cm hoog en kosten 8,50 euro per stuk. Ze zijn ook verkrijgbaar met jute zak en lampjes (excl. batterijen). Deze kosten 10 euro per stuk. De boompjes kunnen vanaf heden worden opgehaald in Hei- en Boeicop.

Betaling geschiedt vooraf via tikkie/betalingsverzoek. Bestellingen kunnen gedaan worden via: WhatsApp: 06-44640058 of Messenger en Facebook: Marianne Duits. Een e-mail sturen kan naar marduits@outlook.com en bellen kan naar 0345-641669.

Endrie Duits uit Hei- en Boeicop staat sinds januari 2021 op de wachtlijst voor de dolfijntherapie. Van de ouders/het gezin wordt verwacht dat ze meehelpen om geld in te zamelen voor Stichting Tess. Voor meer informatie, zie www.stichtingtess.nl.