Altijd al met kinderen willen werken? Dit is de opleiding voor jou!

ma 12 dec 2022, 09:12

Ben je al vanaf jongs af aan de oppas van de kinderen in de buurt? Of speel je het allerliefst met je kleine neefje? Dan is het werken met kinderen zeker wat voor jou. Naast een baan als nanny zijn er nog veel meer verschillende mogelijkheden waarin jij jouw competenties kan uitbreiden.

In deze blog lees je meer over de mogelijkheden om te werken met kinderen en welke opleidingen je hier het beste voor kunt volgen.

Van kleuterjuf tot de jeugdzorg

Het werken met kinderen vergt een hoop geduld en empathisch vermogen. Kinderen zijn erg gevoelig en daarbij moeten ze nog veel leren. De omgang met kinderen is dan ook zeker een uitdaging maar voor sommige is dit van nature een makkie. Ben je goed met kinderen? Dan zijn er zeker mogelijkheden om hier je beroep van te maken. Wat dacht je van juffrouw op een basisschool. Zo ben je elke dag met een groep kinderen die je van alles bij kunt leren en een handje kunt helpen bij de opvoeding ervan. Daarnaast kan het werken op een school heel divers zijn omdat je elk jaar een ander leerjaar kunt krijgen. Zo heb je het ene jaar kleuters die spelenderwijs leren en het andere jaar groep 5 die middenin het leerproces over rekenen en spelling zitten. Ben je toch liever met baby’s aan het werk? Dan kun je ervoor kiezen om kraamverzorger te worden. Hierbij ben je de helpende hand voor een nieuwe moeder en ontferm je jezelf over de pasgeboren baby. Wil je graag je steentje bijdragen bij de opvoeding van probleemkinderen? Dan kun je dit doen als jeugdzorgwerker.

Opleidingen die passen bij jouw interesse

Zoals je ziet zijn er een tal van mogelijkheden om jouw passie voor werken met kinderen te kunnen uitoefenen. Maar voordat je deze beroepen kunt gaan uitvoeren heb je daar wel een gepaste opleiding voor nodig. Wil je jezelf graag laten omscholen tot juffrouw? Dan is de deeltijd pabo de juiste keuze voor jou. Hierbij kun je al aan de slag als onderwijsassistent en daarnaast ga je een aantal dagen naar school om jezelf voor te bereiden voor je eigen klas. Toch liever in de jeugdzorg werken dan kun je de deeltijd pedagogiek volgen. Met pedagogiek kun je overigens ook aan het werk als leerlingbegeleider in het onderwijs. Kortom, het werken met kinderen kent vele mogelijkheden. Zorg voor de juiste opleiding en zo kun jij straks jouw droomwerk uitoefenen.