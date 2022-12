College over meerdere plannen Tweespan Schelluinen: ‘Moeten ons aan regels houden’

di 13 dec 2022, 08:38

Algemeen 148 keer gelezen

SCHELLUINEN • Het is niet zo dat het gemeentebestuur van Molenlanden plannen voor woningbouw op de locatie van de voormalige Tweespan-school in Schelluinen op voorhand afgewezen heeft. Of sommige indieners van plannen voorgetrokken heeft ten opzichte van andere.

Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen die de fractie van de ChristenUnie hierover gesteld heeft. Volgens de partij was er een initiatiefnemer vanuit Schelluinen die samen met dorpsgenoten ongeveer hetzelfde plan had ingediend als het huidige plan. De initiatiefnemer gaf aan dat dit plan veel voordeliger uitgevoerd had kunnen worden dan nu het geval is, waardoor de woningen betaalbaarder waren geworden.

Het college van B&W van Molenlanden reageert hierop door te verwijzen naar het Didam-arrest. Dat heeft betrekking op regels omtrent het verkopen van gemeentelijke gronde. Dit arrest stelt dat overheden gronden niet één-op-één mogen verkopen. Maar dat alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans op het stuk grond moeten krijgen. Volgens het gemeentebestuur heeft iedereen die gelijke kans gehad. Ook de initiatiefnemer waarop de ChristenUnie vragen stelde.