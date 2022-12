24 uurs Christmas Challenge fietsmarathon bij Louterbloemen in Dordrecht

ma 12 dec 2022, 21:09

Algemeen 138 keer gelezen

DORDRECHT • Op vrijdag 16 december 14.00 uur start de 24 uurs fietsmarathon bij Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht. Het doel is om een speelweide met een snuffeltuin voor de asielhonden bijeen te brengen.

Wethouder Tanja de Jonge zal rond 14.00 uur ook aanwezig zijn om de fietsers aan te moedigen. Op vrijdagavond rond 18.00 uur verzorgen de heren van St. Samball de muziek en voor iedere fietser is er catering met snert en warme chocolademelk.

Opgeven om te sponsoren en/of mee te fietsen kan via info@louterbloemen.nl. Doneren kan ook aan Hero en Jane, twee asielhonden die korte sessies meelopen op de loopband voor hun eigen snuffeltuin.

Zaterdag 17 december verzamelt iedereen om 16.30 uur bij Louterbloemen om in een bonte karavaan naar The Christmas Station in Arkel te gaan om de cheque met het behaalde bedrag aan St. Dierenlot, die het bedrag verdubbelt, te overhandigen. Het station is omgetoverd in sprookjesachtige kerstsferen.

Voor de unieke overhandiging van de cheque kunnen ook prijzen gewonnen worden. Belangstellenden worden opgeroepen om in de vrolijk uitgedoste optocht naar Arkel mee te gaan.