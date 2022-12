• Oma Nel Herlaar in het midden van haar (achter) kleinkinderen.

Oma Nelly uit Nieuw-Lekkerland breidt voor alle kleinkinderen een kerstsok

ma 12 dec 2022, 20:46

Algemeen 618 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Vanuit ‘t Waellant te Nieuw-Lekkerland breidt en haakt Nel Herlaar in diverse clubjes maar ook voor het goede doel. Voor aankomende kerstdagen heeft zij voor al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen een gepersonaliseerde kerstsok gebreid.

Nel is oma en overgrootoma van in totaal elf kleinkinderen en inmiddels acht achterkleinkinderen. Niet iedereen staat op de foto, maar voor iedereen is er wel een sok.