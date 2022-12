Qbuzz verhoogt tarieven met ruim 7 procent

ma 12 dec 2022, 20:30

REGIO • Met een stijging van 7,24 procent laat Qbuzz de tarieven vanaf 1 januari meer stijgen dan in andere jaren. Dit wordt veroorzaakt door onder de stijging van brandstof- en energiekosten.

Elk jaar passen de ov-bedrijven met hun regionale opdrachtgevers op 1 januari hun prijzen aan. Op landelijk en regionaal niveau is besloten om reizen op saldo en met een abonnement 7,24% duurder te maken. Ook Qbuzz heeft in overleg met provincie Zuid-Holland en het reizigersoverleg RODAG besloten om de prijs van de Qbuzz-producten met 7,24% te verhogen.

“Reizigers meer laten betalen voor het OV is het laatste wat we willen”, meldt Qbuzz. “Maar om de kostenstijging deels op te vangen, is het onvermijdelijk.” Landelijk wordt het nieuwe instaptarief 1,08 euro, Dat was 1,01 euro.

Je fiets meenemen in de trein kan heel handig zijn, maar het betekent ook dat er minder ruimte is voor je medereizigers. Zeker in de spitsuren is dat lastig. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk reizigers een comfortabele reis hebben, kost het vanaf 1 januari 2023 5 euro om je fiets mee te nemen tijdens de spits. In de daluren, weekenden en op feestdagen is het meenemen van de fiets in de trein gratis.

Kaartje is te koop bij de kaartautomaten en in de webshop. De Dagkaart DMG wordt aangepast naar een Dal Dagkaart en is per 1 januari 2023 vanaf 09.00 uur geldig. De bestelBuzz en deur-halte taxi zijn in 2023 gratis. Jaarabonnementen van Dal Vrij DMG en Dal Vrij Drechtsteden stadsBuzz, alsook het treinsupplement zijn vanaf 1 januari 2023 uit het assortiment.