Verlichte trekkers rijden door streek: ‘Een lichtje in de boerenduisternis’

44 minuten geleden

REGIO • Het Agrarisch Jongeren Kontakt verzorgt donderdag 15 december een tocht met verlichte trekkers door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het thema: ‘Een lichtje in de boerenduisternis’.

De deelnemers vertrekken om 19.30 uur vanaf De Put in Ottoland. Verzamelen is vanaf 19.15 uur. De trekkers rijden door diverse dorpen in de regio. Tussendoor is er een stop bij De Kuiper Groep in Noordeloos. Er zijn prijzen voor de mooist versierde trekker en de meest originele leus. Aanmelden is nog mogelijk en kan via de Facebookpagina van de AJK.