De Haan Stichting maakt vernieuwing gastenkamers Hospice Gorinchem mogelijk

ma 12 dec 2022, 13:20

GORINCHEM • Hospice Gorinchem heeft van de A.A. de Haan Stichting 75.000 euro ontvangen om gastenkamers te vernieuwen.

De huidige kamers raakten gedateerd. Maar vernieuwing van een kamer kost 15.000 euro. Met de bijdrage van 75.000 euro van de A.A. de Haan Stichting konden alle vijf de kamers ineens vernieuwd worden. “We zijn daar enorm dankbaar voor”, vertelt Majolijn Mutters van Hospice Gorinchem.

Ze vervolgt: “We willen graag samen met onze tientallen vrijwilligers een veilige, warme en huiselijke omgeving bieden. We nemen de zorg uit handen, zodat gasten en naasten hun aandacht aan elkaar kunnen besteden. De vijf kamers voor de gasten van ons historische pand waren toe aan vernieuwing van bedden, gordijnen en inrichting. Ze zijn nu veel lichter, moderner en gezelliger. Ook kunnen onze gasten nu met een sta-op-stoel met wielen de tuin in. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

“We lazen in een regionale krant een berichtje van het hospice over een nieuwe koffiemachine”, blikken voorzitter Kees de Bruin en secretaris Lisette Oudenaarden van de A.A. de Haan Stichting terug op de kennismaking met het hospice. “We hebben de organisatie benaderd om te bekijken of we wat voor hen konden betekenen. En dat bleek het geval.”

De A.A. de Haan stichting ondersteunt sinds 1995 uiteenlopende activiteiten en organisaties in de Alblasserwaard. Van speeltuinen tot sportclubs en festivals. De Bruin: “Het is indrukwekkend om te zien dat vrijwilligers allerlei activiteiten tot stand brengen die zonder hun inzet niet mogelijk zouden zijn. Het is mooi dat we bij Hospice Gorinchem kunnen bijdragen aan een waardige periode in het leven van gasten en hun naasten.”

“Wij zijn echt enorm dankbaar”, besluit Mutters. “Er spreekt een warm hart uit en wij hebben een enorme stap kunnen zetten. Behalve de stichting willen we natuurlijk ook de vele vrijwilligers danken die dit allemaal mogelijk maakten. Ik kan andere organisaties van harte aanraden op de site van de A.A. de Haan stichting te kijken als zij iets kleins of iets heel bijzonders voor de samenleving willen organiseren en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Kijk voor alle informatie over Hospice Gorinchem, de A.A. de Haan Stichting en aanvragen op www.hospice-gorinchem.nl en www.dehaanstichting.nl.