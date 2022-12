Woord en Daad Alblasserdam bezorgt kerstkaarten in de west-Alblasserwaard

ma 12 dec 2022, 10:28

Algemeen 201 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Net als voorgaande jaren bezorgt comité Woord en Daad Alblasserdam ook dit jaar weer uw kerstpost. De kaarten worden bezorgd in Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Streefkerk en Oud-Alblas en daarnaast in woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht en verpleeghuis Salem te Ridderkerk.

De bezorging kost 60 eurocent per kaart. De actie is vorige week gestart en loopt tot donderdag 22 december 12.00 uur. Men kan kerstpost op diverse inleveradressen in de verschillende dorpen inleveren.

De opbrengst van de actie is dit jaar bestemd voor de organisatie van een vakantiebijbelweek in Guatemala. Veel kinderen groeien hier op te midden van drugs, moord en geweld. Daardoor hebben zij meer kans zelf in dergelijke circuits terecht te komen. Een partnerorganisatie van Woord en Daad organiseert vakantiebijbelweken om deze kinderen wat plezier te bieden, maar bovenal ook met de bijbel in aanraking te brengen.

Voor meer informatie over de actie en het project: www.woordendaadalblasserdam.nl.