WeidseWaarde treedt toe tot Business Club Sliedrecht Sport

ma 12 dec 2022, 09:59

SLIEDRECHT/BLESKENSGRAAF • Het Bleskensgraafse bedrijf WeidseWaarde is toegetreden tot de Business Club van Sliedrecht Sport. Het bedrijf lag aan de oorsprong van de toevoeging van Albanees volleybaltalent Samuel Driza aan de selectie van Heren 1 per begin van dit seizoen.

WeidseWaarde is de eenmanszaak van Stefan van der Weide uit Bleskensgraaf en richt zich op programma management, interim-management en IT executive coaching in de sectoren (semi-) publiek, zorg, onderwijs, IT en non-profit. “Naast mijn commerciële doelstellingen ben ik ook betrokken bij ontwikkelingshulp in Albanië, met name via Run2Fly (www.run2fy.nl)”, legt Van der Weide uit “Hiermee genereren we door middel van sportieve prestaties sponsorgeld voor een studiefonds. Met dit fonds helpen we jongeren in ons netwerk met een vervolgopleiding voor slechts gemiddeld duizend euro per opleiding. Vanuit dit netwerk ben ik in contact gekomen met Samuel Driza, wat uiteindelijk geleid heeft tot zijn plek in de selectie van Heren 1.”

“Met onze Business Club-leden werken we op verschillende manieren samen”, vult Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport aan. “Maar op deze manier was het nog niet eerder voorgekomen. Vanzelfsprekend zijn we erg blij met de uitbreiding van onze relatie via de Business Club.”

Van der Weide: “Het Business Club-lidmaatschap is voor mij geen doel op zich, maar past wel perfect bij mijn visie om als ondernemer midden in de samenleving te staan en sportiviteit in ons leven centraal stellen. Voor onze eigen vitaliteit en voor de verbinding met anderen. Als iets weer zichtbaar is geworden in deze samenwerking, is dat sport verbroedert en over alle grenzen heen kijkt!”