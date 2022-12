Informatieavond Rivas over voeding en dementie

ma 12 dec 2022, 09:53

GORINCHEM • Rivas ledenorganisatie organiseert op donderdag 12 januari een informatieavond over voeding en dementie.

Martijn Bouwman, culinair coach bij Rivas Zorggroep, vertelt tijdens de informatieavond hoe we met voeding invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan en verloop van dementie. Zijn er bijvoorbeeld vitamines of speciale diëten die de kans op dementie verkleinen? Martijn legt ook uit welke voedingsproblemen voor kunnen komen bij mensen met dementie en hij geeft tips voor mensen die niet willen eten. Bovendien is er een proeverij van fingerfood en leren deelnemers hoe ze deze hapjes thuis kunnen maken. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 januari van 19.30 tot 21.30 uur in woonzorgcentrum Bannehof, Voermanstraat 169, Gorinchem.

Deelname kost 5 euro voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 10 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.