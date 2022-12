ingezonden mededeling

Quality Assurance en Quality Control: Het belang van kwaliteit in het productieproces

zo 11 dec 2022, 09:19

Algemeen 55 keer gelezen

Productieprocessen zijn steeds ingewikkelder geworden. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geavanceerde machines en technologieën. Tegelijkertijd nemen de eisen die aan producten worden gesteld toe.

Dit betekent dat er steeds grotere nadruk komt te liggen op kwaliteitsborging en het kwaliteitsmanagement. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging (qualiti assurance) is het proces waarbij wordt vastgesteld of een product voldoet aan de vastgestelde specificaties. Kwaliteitscontrole is het proces waarbij wordt vastgesteld of een product voldoet aan de eisen van de klant. In beide gevallen is het doel om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen die aan het bedrijf worden gesteld. Er zijn verschillende manieren om kwaliteit te borgen. Een van de meest gebruikte methoden is statistische process control (SPC). Dit is een methode waarbij statistische analyse wordt gebruikt om te bepalen of een productieproces in control is. Als een proces in control is, betekent dit dat het proces voldoet aan de vastgestelde specificaties. SPC kan worden toegepast op elk aspect van het productieproces, van de materialen die worden gebruikt tot en met het eindproduct. Om ervoor te zorgen dat een productieproces in control is, worden statistische toetsen uitgevoerd. De uitkomsten van deze toetsen worden gebruikt om te bepalen of er verbeteringen in het proces moeten worden aangebracht.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om ervoor te zorgen dat een product altijd voldoet aan de eisen van de klant, is het belangrijk dat het bedrijf kwaliteitsmanagement systemen (quality control) heeft. Dit is een formeel systeem waarmee bedrijven kunnen borgen dat hun producten en diensten voldoen aan de eisen van de klant. Daarnaast kan hetzelfde systeem ervoor zorgen dat een bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen. Kwaliteitsmanagementsystemen kunnen worden opgezet op verschillende manieren. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun eigen kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen. Dit is een tijdrovend proces, maar het heeft wel het voordeel dat het systeem helemaal afgestemd is op de wensen van het bedrijf. Andere bedrijven kiezen ervoor om een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken. Dit is een sneller proces, maar het heeft wel het nadeel dat het bedrijf afhankelijk is van een externe partij.

Waarom is kwaliteitsmanagement zo belangrijk?

Kwaliteitsmanagement is belangrijk voor bedrijven omdat het ervoor zorgt dat het productieproces soepel verloopt. Daarnaast is het van belang voor de klant. Klanten willen graag zekerheid over de kwaliteit van het product dat ze kopen. Als een bedrijf niet in staat is om de kwaliteit van het product te garanderen, kan dit leiden tot een slechte reputatie en klanten die weglopen. Kwaliteitsmanagement is dus van belang voor zowel het bedrijf als de klant.

Audits

Kwaliteitsmanagementsystemen moeten worden getoetst om ervoor te zorgen dat ze werken zoals ze moeten werken. Dit wordt gedaan door middel van audits. Audits kunnen intern of extern worden uitgevoerd. Intern worden audits uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf. Externe audits worden uitgevoerd door onafhankelijke derde partijen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de eisen die aan kwaliteitsmanagementsystemen worden gesteld. Dit betekent dat ze regelmatig moeten worden getoetst. Kwaliteit is belangrijk in het productieproces. Zonder kwaliteitsborging en -controle zouden bedrijven niet in staat zijn om te voldoen aan de steeds hogere eisen van klanten.

Quality Assurance Officer of Specialist

Een Quality Assurance Officer of Specialist is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het productieproces en het eindproduct. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de kwaliteit op peil blijft en dat er geen fouten in het productieproces worden gemaakt. Ze voeren audits uit, beoordelen de kwaliteit van het productieproces en maken verbeteringen waar nodig. Ze werken nauw samen met de productieafdeling en andere afdelingen om ervoor te zorgen dat het productieproces naar behoren verloopt. Om deze functie te bekleden moet je over een relevante opleiding en/of certificering beschikken.