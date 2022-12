Officiële ingebruikname van verbeterde veerhalte in Nieuw-Lekkerland

vr 9 dec 2022, 16:51

NIEUW-LEKKERLAND • Gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouder Johan Quik hebben op vrijdag 9 december de veerhalte Nieuw-Lekkerland officieel in gebruik genomen. Zij deden dit door een peilschaal aan de damwand te onthullen.

De locatie rond de veerhalte is uitgebreid en biedt reizigers meer parkeerruimte voor fiets, scooter of auto. De oeververbinding heeft een nieuwe brede loopbrug en een nieuwe ponton. Hiermee is de veerhalte ook klaar voor een snelle waterverbinding over de Lek.

Noodzakelijk

Scholieren en forensen uit Nieuw-Lekkerland maken doordeweeks intensief gebruik van het voetveer. De oude locatie van de veerhalte was verouderd en bood niet voldoende ruimte om fietsen te stallen. Dankzij de aankoop van extra grond rondom de locatie zijn de verbeteringen mogelijk.

Wethouder Johan Quik: “In dit plan hebben we al onze doelen gerealiseerd én kansen voor de toekomst meegenomen. Zo zijn er voldoende stallingen voor de leerlingen die op weg naar school hun fiets aan de Lekkerlandse kant laten staan. En er zijn extra parkeerplaatsen voor auto’s, die voor de verkeersveiligheid gescheiden van de fietsenstalling zijn aangelegd. Fietsers en automobilisten hebben een eigen ruimte. En niet onbelangrijk: in het plan is ook ruimte voor groen. Ik ben blij met het eindresultaat, want de veerhalte is een visitekaartje van het dorp.”

Nieuwe loopbrug

Ook is er een nieuwe brede loopbrug aangelegd. Op die manier is het voetveer beter bereikbaar voor mensen in een rolstoel. Het nieuwe ponton biedt een wachtruimte en voldoet aan de waterbusnormen.

Johan Quik: “Dat het ponton geschikt is voor de waterbus is belangrijk. Als gemeente hebben wij de ambitie om over de Lek een snelle waterverbinding te realiseren richting Dordrecht en Rotterdam. Voor het realiseren van die ambitie hebben we andere partners nodig. Door ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld werkzaamheden aan de A15 en de A16 wordt een alternatief over water noodzaak. De oeververbinding in Nieuw-Lekkerland is in ieder geval toekomstproof!”

Verbinding

Het voetveer Nieuw-Lekkerland-Lekkerkerk is een belangrijke schakel tussen de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Het verbindt fietsroutes, waardoor toeristen en fietsliefhebbers langs de Lek naar de molens van Kinderdijk of naar Nieuwpoort kunnen fietsen, en forensen en scholieren sneller naar hun bestemming kunnen reizen.

Vanuit het belang van vervoer over water is de provincie een belangrijke samenwerkingspartner die financieel heeft bijgedragen aan de nieuwe ponton en het uitbreiden en veiliger maken van de fietsenstalling.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Het inwonersaantal in de provincie Zuid-Holland stijgt de komende jaren alleen maar. Daarom is het belangrijk dat we investeren om de provincie leefbaar en toegankelijk te houden. De provincie zet zich daarom in om fiets-, voet- en autoveren in de provincie in stand te houden en deze goed te laten aansluiten op ons fiets-, ov, en autonetwerk. Zo hebben de reizigers met de veren, de fietsparkeervoorzieningen en de fietspaden een goed alternatief voor de auto. Dat sluit aan bij de regionale bereikbaarheidsaanpak voor Drechtsteden en Alblasserwaard die wij samen met RWS, Zuid-Holland Bereikbaar en de regio’s ontwikkelen voor Drechtsteden en Alblasserwaard.”

Samenwerking

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een bouwteam met aannemer Van den Herik uit Sliedrecht. Projectleider Leo Kruidenier: “Dankzij een doordachte fasering van de werkzaamheden is de veiligheid van de reizigers en de continuïteit van het veer gewaarborgd. Verschillende werkzaamheden zijn bewust in de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor scholieren tot een minimum te beperken. Bij de nieuwe aanlegsteiger hebben we buispalen en de stalen damwand hergebruikt en er is gekozen voor een CO2-besparende en golf reducerende nieuwe oeverbekleding. We kijken terug op een mooi samenwerkingsproces in vertrouwen met een mooi resultaat: een verbeterde Veerhalte.”