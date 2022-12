Alblasserdammer (77) langer vast voor schietpartij in Kinderdijk

vr 9 dec 2022, 08:20

KINDERDIJK/ROTTERDAM • De 77-jarige man uit Alblasserdam, die op maandag 5 december aangehouden werd voor betrokkenheid bij de schietpartij in Kinderdijk, blijft nog minimaal twee weken vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie van de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

De Alblasserdammer, die opgepakt werd in Limburg, zou betrokken zijn bij het drama van een week geleden in het landhuis aan de Puntweg, waarbij een 74-jarige man uit België in zijn hoofd werd geraakt. De man overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De bewoonster van het huis, die tijdens de schietpartij ook in het huis was, bleef ongedeerd.

De opgepakte man was goed bevriend met de bewoonster van de villa op De Punt in Kinderdijk en was daar jarenlang klusjesman.

Het incident vond de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 december rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond..