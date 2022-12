Opnieuw Kerstlichtjestocht in Meerkerk

do 8 dec 2022, 11:03

MEERKERK • De hervormde kerk, de gereformeerde kerk en de christengemeente organiseren op zaterdag 17 december tussen 17:30 uur en 20:00 uur een Kerstlichtjestocht.

Dit is alweer het vijfde jaar dat de kerstlichtjestocht gehouden wordt. De eerste tocht was in 2012 en is daarna elke twee jaar gehouden, met als uitzondering 2020 in verband met de lockdown.

De route loopt dit keer vanaf de Ichthuskerk via Elzensingel, Iepenhof, Populierenstraat, Dr. L.J. Bastiaansweg, via de Kastanjehof naar de Weide (Grutto en stukje Leeuwerik), door de Lindestraat met als eindpunt het Lindeplein. Starten kan tussen 17.30 en 20.00 uur bij de Ichtuskerk, Burgemeester Sloblaan 23 in Meerkerk

Doorgeven van het kerstverhaal

De organisatie meldt: “We hopen als gezamenlijke kerken, voor jong en oud, langs een route van lichtjes, drama en muziek, het kerstverhaal te mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Het evangelie, de blijde boodschap, dat Jezus gekomen is om mensen voor eeuwig gelukkig te maken, want wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwige leven heeft.”

Men vervolgt: “De kerstlichtjestocht neemt je mee terug in de tijd. Er staan bij de toegangspoort Romeinen op je te wachten, je loopt langs de de Wijzen uit het Oosten. Herodus op zijn troon, de herders met hun schapen in het veld. De mooie klanken van stemmen en muziekinstrumenten. De route vol met lichtjes brengt je uiteindelijk op het Beleefplein, waar een hoop te ‘beleven’ valt en er natuurlijk ook wat lekkers te drinken is.”