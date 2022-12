Midwinterhoorn blazen in de Alblasserwaard

za 10 dec 2022, 10:26

Algemeen 334 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Zaterdagmiddag 17 december kan men rond Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam genieten van de midwinterhoorn. Vanaf 14.00 uur zijn op het museumterrein al demonstraties en later op de middag wordt ook op de Midwinterwandelroute richting Giessen-Oudkerk op de hoorn geblazen.

Dit traditioneel houten blaasinstrument wordt nog gebruikt op de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, in Twente, Drenthe en de Achterhoek. Het instrument lijkt veel op een alpenhoorn en is gemaakt van licht gebogen berken-, elzen- of wilgenhout. Het gebruik ervan gaat terug tot de Germaanse joelfeesten die rond 21 december plaatsvonden. Het blazen zou te maken hebben met het verjagen van angst en boze geesten.

De blazers komen half december naar de Alblasserwaard voor het geven van demonstraties en om de Midwinterwandeling van Museum De Koperen Knop luister bij te zetten. Die wandeling start tussen 14.00 tot 15.00 uur, met onderweg een lekkere winterdrank en bij terugkomst in het museum een kop heerlijke erwtensoep. Voor de wandeling moet men wel vooraf inschrijven.

Dit alles vindt plaats in het kader van de expositie Winterfeest, die te bezoeken is tot en met 28 januari 2023. Als extra dit jaar ook open op Tweede Kerstdag, maandag 26 december 2022. Kijk voor openingstijden en meer informatie op de website www.koperenknop.nl.