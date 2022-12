Al ruim 2000 producten opgehaald met Voedselbankjes in Giessenburg

do 8 dec 2022, 10:19

GIESSENBURG • Ze zijn niet meer te missen in het dorp: de Voedselbankjes. Inmiddels zijn er 25 gebouwd en heeft het grootste deel ervan een plekje gekregen in het dorp. Ze staan in voortuinen bij bewoners, maar ook binnen in de Albert Heijn, in basisschool De Hoeksteen, bij de kerken en op andere drukbezochte locaties in het dorp.

Twee maanden lang heeft een grote groep vrijwilligers, waaronder veel jongeren, met elkaar gebouwd aan de bankjes. Er werden pallets gesloopt, hout gezaagd, geschuurd, geschroefd en afgelakt.

De bankjes zijn bedoeld als inzamelpunt voor producten voor de Voedselbank in Arkel. Ook de inzameling van producten in de bankjes loopt voorspoedig. Bij de wekelijkse leegronde op woensdag worden er gemiddeld 350 producten opgehaald uit de bankjes en weggebracht naar de Voedselbank.

“We zijn nog maar 6 weken onderweg en er zijn al ruim 2000 artikelen binnen gekomen!”, melden de initiatiefnemers. Met dit aantal producten kan de Voedselbank 70 voedselpakketten samenstellen, die dan wekelijks weer worden rondgebracht in de regio.

De Voedselbank is erg blij met de ingezamelde producten, zeker nu de vraag steeds hoger wordt door de stijgende kosten van eerste levensbehoeften.

“We hopen dat we ook in de toekomst deze lijn door te kunnen zetten en op ieders steun te kunnen rekenen”, aldus de initiatiefnemers. “In het bijzonder ook in de komende Kerstperiode. Het is waardevol om ook juist nu om te zien naar elkaar en te geven aan anderen die dat harder nodig hebben dan wijzelf.”