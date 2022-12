ingezonden mededeling

De energieprijzen worden hoger, maar wat doe je eraan?

wo 7 dec 2022, 10:08

Ook in Zuid-Holland hebben wij ermee te maken, de energieprijzen worden steeds hoger. Vele mensen komen daardoor flink in de problemen tijdens onder andere de dagelijkse boodschappen. Al het geld verdwijnt namelijk in de rekeningen van het gas. Zeker nu het winter wordt, is de vraag naar concrete oplossingen erg groot. Toch gebeurt er nog te weinig om iedereen van goede hulp te voorzien.

Zou je graag meehelpen om mensen te helpen om geld te besparen op de energierekening? Je zou kunnen kijken naar vacatures Zuid-Holland voor een baan als zonnepaneel monteur. Er zijn gelukkig verschillende mogelijkheden om zélf aan de slag te gaan! Dit zijn 4 manieren waarop je kan besparen op je energierekening.

Bespaar op je apparaten

Vaak wordt er gelijk gedacht aan het korter douchen of de verwarming lager zetten, wanneer er over energiebesparing gepraat wordt. Natuurlijk helpen deze aspecten ook, maar wist je dat er op je apparaten ook veel te besparen valt? Veel mensen bezitten nog oude apparaten. Het is echter niet aan te raden om deze te gebruiken, omdat deze vaak een lager energielabel hebben en daarom ook meer energie verbruiken. Het advies is om apparaten van vóór het jaar 2000 te vervangen voor een zuinigere variant. Ook kun je koelkasten en vriezers die ouder dan 10 jaar zijn beter vervangen. Let hierbij goed op het energielabel!

Sluipstroom

Misschien heb je er wel eens van gehoord, sluipstroom. Sluipstroom is de benaming voor stroom die naar apparaten gaat, wanneer deze op slaapstand staan of aan het stopcontact liggen zonder gebruikt te worden. Niet alleen wordt er veel stroom verbruikt terwijl dit helemaal niet nodig is, daarnaast kan het ook nog erg gevaarlijk zijn. De kans dat het apparaat te heet wordt en daardoor in de brand vliegt is namelijk groot. Meerdere malen per jaar komt het voor dat een oververhitte telefoon ontploft, vaak met grote schade aan het huis en af en toe met slachtoffers. Er wordt dus sterk geadviseerd om de stekker van apparaten die niet worden gebruikt uit het stopcontact te laten.

Isoleren is belangrijk!

Misschien wel het belangrijkste punt van dit lijstje is het isoleren van je huis. Als dit namelijk niet goed wordt gedaan, verlies je veel kostbare warmte en blijf je maar stoken. Dit is ongelooflijk slecht voor het milieu en je bankrekening. Zorg daardoor dat je huis goed is geïsoleerd. Overweeg bijvoorbeeld dubbelglas in je ramen te zetten en zorg dat kieren goed gevuld worden. Wil je andere ook graag helpen met de isolatie van hun huis? Kijk dan snel naar vacatures Rotterdam !

Wordt een echte chef kok!

Een minder bekende tip misschien. Maar het is ook mogelijk energie te besparen op het koken. Kies bijvoorbeeld liever voor een te grote dan een te kleine pan. Bij een klein pannetje gaat de hitte namelijk makkelijker erlangs, in plaats van dat het de pan verhit. Hierdoor verlies je veel kostbare energie. Daarnaast is het een goed idee om met een deksel op je pan te koken. Hierdoor blijft de warmte namelijk bij je eten, in plaats van dat het in de lucht verdwijnt. Er zijn dus verschillende dingen die je kunt doen om energie te besparen. Ben je door dit artikel helemaal geënthousiasmeerd? En wil je graag anderen helpen in het besparen van energie? Je kunt op zoek gaan naar een passende vacature!