Molenlanden wil haalbaarheid mestvergisting onderzoeken

do 8 dec 2022, 08:49

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van mestvergisting.

De productie van biogas uit mestvergisting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar kringlooplandbouw.

Er zijn verschillende redenen om mest te vergisten. De belangrijkste reden is het produceren van duurzame energie. Tot nu toe is dit overwegend elektriciteit, maar in toenemende mate ook groen gas (opgewaardeerd biogas) dat kan dienen als alternatief voor aardgas. Groen gas kan getransporteerd worden door het bestaande gasleidingennetwerk in Nederland.

Daarnaast voorziet mestvergisting in de eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit) van de boerderij. Verder is de voedingswaarde van het restproduct van mestvergisting, digestaat, vergelijkbaar met die van pure dierlijke mest.

Ten slotte heeft recent onderzoek aangetoond dat mestvergisting ook zal bijdragen aan het reduceren van de ammoniak, methaan en CO2-uitstoot op de boerderij.

In de transitievisie warmte Molenlanden is te produceren biogas in deze regio als potentieel alternatief voor aardgas opgenomen.

“We hebben besloten om de mogelijkheden voor mestvergisting in onze regio te verkennen en ons daarbij te focussen op de rol en de positie die de gemeente(n) en andere overheden hierin kunnen innemen”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een brief aan de gemeenteraad.