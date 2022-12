• In de nacht van 1 op 2 december werd in Kinderdijk een man neergeschoten.

Neergeschoten man Kinderdijk overleden; Alblasserdammer opgepakt

wo 7 dec 2022, 16:30

Algemeen 1.248 keer gelezen

ALBLASSERDAMKINDERDIJK • De 74-jarige die in de nacht van 1 op 2 december werd neergeschoten in een woning aan de Puntweg in Kinderdijk, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldde de politie woensdag 7 december.

Op 5 december, einde middag werd in Limburg een 77-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Kinderdijk. Zijn woning in de Vogelbuurt in Alblasserdam is doorzocht. De opgepakte man was goed bevriend met de bewoonster van de villa op De Punt in Kinderdijk en was daar jarenlang klusjesman.

Zwaargewond

Het incident vond die nacht rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De man werd getroffen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, hij overleed op 6 december in de avond. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd.

Onderzoek

De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Er werd direct een groot onderzoek gestart. Die inspanningen leidden tot de aanhouding van de Alblasserdammer. De rechercheurs gaan verder door met het onderzoek om er achter te komen wat er precies is gebeurd.

Bron: ZHZ Actueel