Smart Delta Drechtsteden zet met intensievere samenwerking stap richting woningbouw in Sliedrecht-noord

wo 7 dec 2022, 14:56

DRECHTSTEDEN • Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht krijgen een flinke impuls voor de ontwikkeling van de Spoorzone en het gebied langs de MerwedeLingelijn.

Want de bouwambitie van het kabinet is hoog; 900.000 nieuwe woningen tot 2030. Daarom deelde het Rijk vorige week vele miljoenen uit aan regio’s voor woningbouw en de bijbehorende infrastructuur. Ook de regio Drechtsteden profiteert daarvan mee.

Maar personeelstekorten, stikstofmaatregelen, bezwaarprocedures en schaarste in bouwmaterialen zijn enkele van de obstakels die zorgen voor stagnatie in de bouw. Geld alleen kan niet alles oplossen.

De laatste Smart Delta Drechtsteden bijeenkomst van dit jaar, op dinsdag 6 december, werd daarom aangegrepen om als bouwbedrijven, woningcoöperaties, overheden, onderwijs en andere stakeholders in de regio onderling in gesprek te gaan over de aanpak om de bouwopgave toch te realiseren.

Ook Gedeputeerde Anne Koning en Minister Hugo de Jonge waren aanwezig in de volle zaal van opleidingslocatie van het Da Vinci College bij Bouw- en Inframensen in Hardinxveld-Giessendam.

De Jonge: “De gemaakte plannen zijn pas echt als we ze gaan realiseren. En dat is hard nodig. 900.000 is geen lukraak getal. In de afgelopen jaren is er een tekort ontstaan van 300.000 woningen. 125.000 woningen moeten erbij door sloop van slechte woningvoorraad en de verwachte groei de komende jaren vereist nog eens 475.000 woningen extra.”

“Door de ontwikkelingen in 2022 is de opgave echter nog moeilijker geworden dan het begin dit jaar al leek. Dit vereist van iedereen de houding ‘Hoe kan het wel?’. Het allerbelangrijkste is dat we hiervoor concreet worden over locaties. Daarvoor zijn gesprekken nodig tussen lokale overheden en marktpartijen.”

Gedeputeerde Koning: “De wereld buiten verdient meer woningen. Dus we gaan op zoek naar oplossingen om het volgend jaar nog beter te doen dan dit jaar. Niet alleen als overheden en niet separaat bouwers en ontwikkelaars, maar met elkaar. Ik ben heel trots op wat er al gebeurt om het voor elkaar te krijgen. Nieuwe ontwikkelingen die ik hier voorbij zie komen zoals biobased bouwen, bieden nieuwe kansen.”

Ter afsluiting werd een aantal partners van de Regionale Bouwtafel in oprichting uitgenodigd spijkers te slaan in een blok hout als symbool van de start. Deze samenwerking zal in de toekomst zeker uitbreiden. Regiovoorzitter Wouter Kolff: “Dit initiatief gaat ons helpen om onze bouwopgave te realiseren. Deze enorme klus kunnen we alleen maar klaren als we de handen ineen slaan.”

Partners van de Regionale Bouwtafel zijn tot nu toe ABB Bouwgroep, Gebroeders Blokland, BMN de Klerk, BM van Houweling, BPD, Heijmans, Ooms makelaars, Trivire, Van Wijnen, Vorm, Waltmann makelaars, Woonkracht10 en Smart Delta Drechtsteden.

Op de foto staan v.l.n.r. minister Huge de Jonge, Adriaan Visser en Gedeputeerde Anne Koning.