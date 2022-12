Nelly van der Bas schrijft ‘Troostboekje voor jou’

53 minuten geleden

Algemeen 101 keer gelezen

REGIO • Nelly van der Bas, een bekende schrijfster in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft onlangs ‘Troostboekje voor jou’ kunnen publiceren.

Dit boekje is geschreven en geïllustreerd met schilderijen, die mensen raken. Vanuit eigen ervaring mag de schrijver en illustrator haar bewogenheid tonen voor degenen die seksueel misbruikt zijn en/of met geweld te maken hebben of hebben gehad. Zelf heeft ze troost mogen ervaren vanuit Jezus Christus, die ze op een ontroerende manier tentoonspreidt.

De opbrengst van de verkoop is voor Stichting International Justice Mission Nederland. Een christelijke mensenrechtenorganisatie met een unieke individuele benadering, die samen met advocaten, onderzoekers en nazorg professionals, gerechtigheid zoekt voor de slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van geweld.

Nelly van der Bas is een creatieve en veelzijdige schrijver, dichter en blogger. Voor meer informatie: www.nellyvanderbas.blogspot.com. Daarnaast schildert ze. In 1997 werd een gedichtenbundel uitgegeven, daarna volgden twaalf kinderboeken, tien van de bekende serie ‘Noortje’, waar nu nog luisterboeken van verschijnen. Ook staat er een verwerkingsroman op haar naam.

Het ‘Troostboekje voor jou’ is te bestellen in de webwinkel bij uitgeverij Boekscout. Het boekje is ook te bestellen bij de boekhandel, zoals Anja Ritmeester Gorinchem, Boven-Hardinxveld, Meerkerk, Bruna (Piazza Centrum) Gorinchem, Rinnah, Hardinxveld-Giessendam, Miek-Kado Boek Kadoshop Giessenburg. Het boek heeft ISBN nummer 9789464682601 en kost 17,50 euro.