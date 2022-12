Energiecoöperatie maakt zich zorgen over energietransitie in Vijfheerenlanden: ‘De gemeente neemt een enorm risico’

REGIO • Energiecoöperatie De Knotwilg maakt zich zorgen over de energietransitie binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Volgens hen steekt de gemeenteraad ‘een spaak in het wiel van de energietransitie’ door het ontwikkelen van windenergie vrijwel onmogelijk te maken. “Met zonne-energie alleen komen we er niet.”

Dat laatste zegt voorzitter Koos Timmer. “In de winter is er namelijk veel minder zon, terwijl stroom altijd nodig is. Als er veel zon is, is er weinig wind en als er weinig zon is, is er meer wind. Daarom vinden wij dat wind- en zonne-energie elkaar juist zo mooi versterken. Op de gemeenteraad van 9 november is er een amendement aangenomen, waarmee het realiseren van de benodigde windmolens om schone energie op te wekken ernstig wordt bemoeilijkt.”

Locaties vallen af

Het amendement heeft onder andere tot gevolg dat winmolens minstens 1.200 meter van een dorpskern af moeten staan, waar eerder gesproken werd over 900 meter. Van de 14 mogelijke locaties voor windmolens binnen de gemeente Vijfheerenlanden, vallen er daardoor een aantal automatisch af.

De Knotwilg had zijn zinnen gezet op één of meer windmolens in de buurt van Zijderveld. In 2019 diende de coöperatie daarvoor een principeverzoek in bij de gemeente. Met de verschuiving van de afstand tot de dorpskern, zou er in dat gebied in ieder geval één molen afvallen. Mogelijk is zelfs de hele locatie niet meer geschikt.

Zijderveld

“En dat is zonde”, stelt Timmer. “Van de 14 zoeklocaties stond Zijderveld namelijk op nummer twee als meest geschikte locatie. Wij begrijpen dat de raad bezorgd is om het welzijn van haar inwoners en de natuur, maar de voorwaarden die nu worden gesteld zijn niet realistisch. Een cirkel van 500 meter van een woonhuis is ruim voldoende om ervoor te zorgen dat het geluid van een snelweg de windmolens overstemt.”



“Wij zijn als energiecoöperatie groot voorstander dat de molens eigendom worden van mensen uit de streek, maar dan wel uit heel Vijfheerenlanden. Alleen dan dien je alle belangen, kan iedereen profiteren en maak je gebruik van alle aanwezige middelen, kennis en kunde. Met twee grote windmolens kunnen we voldoende stroom opwekken voor 15.000 huishoudens en in de winter is er voldoende schone energie beschikbaar voor warmtepompen.”

“Wij gaan graag met de raad in gesprek over hoe wij kunnen helpen om op een goede manier windenergie te realiseren, samen met inwoners. Want laat ik wel vooropstellen dat ook wij willen dat omwonenden inspraak hebben over de invulling van het windmolenpark. Wij willen juist met alle betrokken partijen om de tafel om een oplossing te vinden, waarin iedereen zich kan vinden.”

Enorm risico

De gemeente Vijfheerenlanden neemt volgens Timmer een enorm risico. “Als we zelf geen locatie voor windmolens aanwijzen, gaat de provincie Utrecht dat straks doen. We hebben nu de mogelijkheid om de regie in eigen handen te houden. Het lijkt erop dat de coalitiepartijen zelf bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen, zodat men achteraf in ieder geval niet de schud krijgt van de inwoners, wanneer de provincie een locatie aanwijst.”

Windpark Groote Haar

De Knotwilg werd in 2013 opgericht, in eerste instantie om het hout wat overbleef na het knotten van wilgen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in die gebieden te blijven gebruiken. Inmiddels komen de houtsnippers bij een boer terecht, waar de koeien op de snippers lopen. Vervolgens is De Knotwilg zich op andere duurzame projecten binnen de twee gemeenten gaan storten. Zo is men nu ook de initiatiefnemer achter Windpark Groote Haar in Gorinchem, waar men binnenkort start met de bouw van twee windmolens.

“We willen met lokale energieprojecten een bijdrage leveren aan toekomstbestendige regio en wereld”, besluit Timmer. “Geld wat bij het ene project overblijft, hopen we weer in andere lokale projecten te investeren.”