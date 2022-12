Jimmy van Boerenklaas: ‘Ik zie elke keer nieuwe gezichten’

do 15 dec 2022, 17:00

MOLENAARSGRAAF • Jimmy Koppelaar (21) uit Hardinxveld-Giessendam en zijn vriend Cas Visser (21) uit Sliedrecht staan net zo lief achter de bar van Boerenklaas als ervoor.

Toen Jimmy’s moeder en haar vriend hem vroegen barman te worden in Boerenklaas in Molenaarsgraaf, zei hij zonder aarzelen ‘ja’.

Jimmy’s moeder Betty van Vliet en haar vriend Lucien Kornet wonen in Hardinxveld-Giessendam en hebben een sportschool in Sliedrecht. Zelf hebben ze geen tijd om een café te runnen. Lucien: “We hoorden dat de huidige eigenaren een uitbater zochten. Betty en ik herkenden de naam ‘Boerenklaas’ omdat we er weleens kwamen tijdens het schaatsen. We hebben met Jimmy overlegd. Hij is al een paar jaar bezig om evenementjes neer te zetten. We zeiden tegen hem: ‘We kunnen wat voor je doen.’ Als Jimmy ‘nee’ had gezegd, hadden we het niet gedaan.”

Verbouwing

Betty en Lucien sloten met de eigenaren van Boerenklaas een huurovereenkomst voor vijf jaar. De eigenaren, zeven mannen uit de voormalige gemeente Graafstroom, wilden het oude café redden van de ondergang toen de vorige eigenaren ermee stopten. Een jaar lang was Rebecca Slikkerveer uit Brandwijk de bedrijfsleider. De redders van Boerenklaas verbouwden het café en werken momenteel aan een verbouwing van het restaurant.

Samen uitbaters

Nadat Jimmy door Betty en Lucien was gevraagd om ‘kroegbaas’ te worden, appte hij meteen zin vriend Cas Visser uit Sliedrecht. Cas: “Hij vroeg me of het me leuk leek om samen uitbaters te worden. Ik heb gelijk ‘ja’ gezegd. Ik doe een minor evenementenbeveiliging en krijg daarbij ook les over werken in de horeca. Ik vind het leuk om uit te gaan, naar een kroeg bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook leuk om anderen te helpen, zodat zij een gezellige avond hebben.”

Praatje met iedereen

Jimmy: “Ik heb vaker feesten georganiseerd, daarbij heeft Cas ook achter de bar gestaan. Ik heb het uitgaan wel gezien, de andere kant is ook leuk. Ik maak met iedereen een praatje, zie elke keer nieuwe gezichten. Eerder deed ik een stage in de horeca en nu studeer ik crossmediale communicatie.”

Bar

Het café is kleiner dan vroeger, maar de sfeer bleef behouden. Jimmy: “De eigenaren hebben de bar uit het oude café verplaatst naar het voorste stuk van de vroegere feestzaal. Vooraan komt het restaurant. Dat gaan wij niet runnen.”

Alle leeftijden

Oude en nieuwe gasten wisten Boerenklaas vanaf de eerste openingsdag op 25 november goed te vinden, mede dankzij social media. “Mensen van alle leeftijden komen hier”, aldus Cas. Met een knikje naar een groot beeldscherm tegen de zijwand: “Op 25 november was er een WK-wedstrijd. Er zijn zestig à zeventig mensen geweest.” Jimmy: “Het was gelijk volle bak. Uit de hele streek komen mensen hierheen.” Cas: “We trekken ook mensen uit Sliedrecht en Hardinxveld omdat we daar vandaan komen.”

Ons kent ons

De sfeer van hun café typeren ze als ‘huiselijk’. Jimmy: “Iedereen kent elkaar, mensen helpen elkaar, brengen de lege glazen terug naar de bar, maken een praatje achter de bar.” Cas: “Het is een ons-kent-ons-bar’. Nieuwe mensen worden snel in de groep opgenomen, groepjes mengen en gaan bijvoorbeeld gezellig met elkaar kaarten.”

Biljart en dart

Bij belangrijke sportwedstrijden, ook bijvoorbeeld tijdens formule 1 races, is Boerenklaas open. En verder op de vaste tijden, van donderdag tot en met zondag. Bezoekers kunnen aan de biljarttafel ook zelf in beweging komen. Binnenkort kan er ook gedart worden. Cas en Jimmy serveren bier, frisdrank, sterke drank, bittergarnituur en tosti’s.

Openingstijden

De openingstijden zijn: donderdag en vrijdag van 16.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 15.00 tot 1.00 uur en zondag van 15.00 tot 22.00 uur.